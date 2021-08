Empresa oferece US$ 1 mil para quem assistir todos episódios de ‘Grey’s Anatomy’

Lançada em 2005, o seriado está prestes a entrar em sua 18 ª temporada - Foto: Divulgação

Os fãs de Grey’s Anatomy poderão receber dinheiro para “maratonar” a série. Isso porque uma empresa norte-americana está procurando um entusiasta para assistir todos os 369 episódios. A NiceRx está oferecendo a quantia de mil dólares para quem assistir às 17 temporadas do drama médico.

Lançada em 2005, o seriado está prestes a entrar em sua 18 ª temporada. Para ganhar o incentivo financeiro, é necessário responder a uma única pergunta. O candidato deverá indicar quem salvou mais vidas ao longo do seriado: Meredith Grey, personagem de Ellen Pompeo, ou Miranda Bailey, interpretada por Chandra Wilson.

Além do dinheiro, a pessoa vai ganhar uma caixa completa e personalizada da série, uma mensagem do Dr. Richard Webber, interpretado por James Pickens Jr., e um ano de assinatura da Netflix.

“Se a ideia de ser pago para passar um verão enrolado no sofá com o pessoal do Grey Sloan Memorial Hospital soa como um sonho se tornando realidade, candidate-se agora, e nos diga por que é que você se encaixa na conta!”, diz o comunicado no site da NiceRx.

A empresa só está recrutando cidadãos dos Estados Unidos. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa explicar em 200 palavras por que se sente o maior fã de Greys Anatomy.

Morador de Piracicaba será um dos roteiristas da série

O roteirista Beto Skubs, morador de Piracicaba de 41 anos, foi contratado para a equipe de roteiristas da 18ª temporada da série norte-americana “Grey’s Anatomy”, cujo nome costuma ser traduzido como “Anatomia de Grey” no Brasil.

Skubs, que cursou roteiro de cinema e televisão na mundialmente prestigiada UCLA (Universidade da California Los Angeles) e tem no currículo séries da Universal Channel Brasil, Disney Channel Brasil e Cartoon Network Hollywood, já trabalha na “sala de roteiro” de “Grey’s Anatomy”.

