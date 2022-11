Emoção híbrida

Com trama ágil e grandes atuações, “Todas as Flores” se beneficia com a versatilidade do streaming e tem tudo para conquistar a tevê aberta

Na fila da faixa das nove da Globo, uma nova novela de João Emanuel Carneiro estava prevista para depois de “Pantanal”. Com o “remake” da obra de Benedito Ruy Barbosa normalizando a audiência do horário, a direção da emissora resolveu apostar em outro nome “das antigas” para manter o tom popular da faixa: Glória Perez. Com as sinopses de João Emanuel e Glória já aprovadas, as novelas entraram em pré-produção e “Travessia” acabou ficando como substituta de “Pantanal”, enquanto “Todas as Flores” se tornou um projeto para o Globoplay.

A tática da Globo é compreensível, visto que as tramas mais recentes de João Emanuel tiveram resultados apenas regulares e Glória, salvo raras exceções, tem um texto mais abrangente e mostrou renovação e boa forma em sua última incursão pelas nove com “A Força do Querer”. Na movimentação, o autor teve de retirar personagens e condensar sua história em pouco mais de 80 capítulos. Sem a pressão do horário, respeitando suas idiossincrasias e pensando no deleite do público, João Emanuel tem feito de “Todas as Flores” sua melhor novela desde “Avenida Brasil”.

Espécie de marca registrada do autor, a vilã – loura, é claro – Zoé, resume toda a energia caótica da história com uma atuação calculada de Regina Casé. Em seu primeiro papel na pele de uma mulher abastada, a atriz consegue imprimir os exageros e ambições da personagem de forma natural e divertida. Inicialmente, Zoé seria defendida por Glória Pires, que acabou sendo transferida para outra obra por conta da preferência do autor por Casé, escalação que acabou por dar um ar de novidade em “Todas as Flores”.

Outra troca feita às vésperas das gravações que também fez todo o sentido para o que se vê no vídeo é entre as intérpretes da mocinha e da vilã. Talentosas e carismáticas, Sophie Charlotte e Letícia Colin poderiam fazer tanto a heroína quanto a antagonista de forma satisfatória. Porém, a boa opção por alterar o previsto e fazer de Charlotte a mocinha Maíra e de Colin a torpe Vanessa funciona muito bem por conta da naturalidade das duas em seus respectivos papéis. Ambas iluminam a cena e acabam valorizando as sequências dividas com nomes como Humberto Carrão, Caio Castro e Mariana Nunes, entre outros.

Primeiro trabalho de Carneiro com direção do controverso Carlos Araújo, “Todas as Flores” deixa claro que novela é um trabalho de autor. Apesar do diretor ser responsável pela estética da obra, a trama guarda elos com o que de melhor Carneiro entregou ao longo da carreira, reinventando a aura fashion de “Cobras & Lagartos”, a ostentação kitch de “Avenida Brasil” e os contrastes mais naturalistas de “Segundo Sol”, fruto também da boa direção de fotografia de Nonato Estrela, nome de destaque do cinema nacional. Com elenco enxuto e recheado de bons nomes, trama concisa, forte e que se desenvolve sem grandes enrolações, a ida do projeto para o Globoplay acabou por fazer de “Todas as Flores” a revolução folhetinesca que a Globo insiste em adiar, onde os textos podem fluir melhor sem a necessidade de criar barrigas ao longo da exibição e as novelas se mostram capazes de funcionar e prender a atenção do público tanto no streaming quanto na tevê aberta.

“Todas as Flores” – Globoplay – 10 capítulos disponíveis – novos capítulos liberados às quartas.