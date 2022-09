Emmy 2022: onde ver os principais vencedores da premiação

O Emmy 2022, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 12, consagrou o sucesso da série Succession, da HBO, que venceu na categoria melhor série de drama. Além disso, Ted Lasso, da Apple TV+, ganhou o prêmio de melhor série de comédia. Também da HBO, The White Lotus foi premiada como melhor minissérie. As três principais vencedoras da noite estão disponíveis em serviços de streaming.

Além delas, outras séries que também saíram da cerimônia com uma estatueta podem ser vistas diretamente do sofá de casa em plataformas sob demanda. Confira nossa lista com os principais títulos e onde é possível assisti-los.

Succession

A série conta a história da briga entre membros de uma família dona de um dos principais conglomerados de mídia dos Estados Unidos. O patriarca está preparando sua sucessão e os herdeiros disputam para ver quem fica com a empresa. A produção está na terceira temporada e a quarta já está garantida. Disponível na HBO Max.

Ted Lasso

Série de comédia é baseada em um personagem de mesmo nome que Sudeikis interpretou pela primeira vez em comerciais para a cobertura da NBC Sports da Premier League. Ted é treinador de um pequeno time de futebol americano de faculdade que é contratado para ser técnico de um time de futebol profissional na Inglaterra, mesmo sem experiência. A série tem duas temporadas e já foi renovada para uma terceira. Disponível na Apple TV+.

The White Lotus

Um resort em uma praia paradisíaca recebe hóspedes muito ricos. Os funcionários deste lugar precisam tratá-los muito bem a fim de não desapontá-los e evitar confusões. No entanto, as coisas não saem exatamente como poderiam ser à medida que os hóspedes passam por experiências diversas dentro do hotel. A minissérie teve mais uma temporada anunciada, mas apenas a atriz Jennifer Coolidge foi confirmada no elenco. Disponível na HBO Max.

Round 6

A série, que ganhou os prêmios de melhor diretor e melhor ator para série de drama, foi a primeira em língua não-inglesa a participar da premiação. Foi indicada a melhor série de drama, mas perdeu para Succession. A produção mostra pessoas endividadas em um jogo mortal em que o premiado sai milionário – e vivo. Disponível na Netflix.

Abbott Elementary

A sitcom acompanha professores de uma escola pública dos Estados Unidos, frequentada majoritariamente pode pessoas negras, que participam de um documentário. A série foi premiada nas categorias melhor atriz coadjuvante, para Sheryl Lee Ralph, e melhor roteiro em série de comédia para Quinta Brunson, que também está no elenco. Disponível no Star+.