Emissoras de TV alteram programação para cobertura das eleições

Além de flashes com cobertura ao vivo com momentos sobre a votação pelo País, muitas alteraram a grade horária por conta do evento político, deixando de exibir algumas atrações e antecipando ou atrasando outras. Confira abaixo as principais mudanças na programação de Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, TV Cultura e TV Gazeta.

A Globo reservou alguns horários especiais para o “Giro Eleições”: 8h (10 minutos) , 12h (10 minutos) e 15h15 (15 minutos). Às 17h, há uma hora para a “Boca de Urna” das Eleições 2022. Ao término, o Fantástico, que começa mais cedo, às 18h, e deve continuar repercutindo a apuração dos votos.

Apesar de não indicar alterações em sua grade horária divulgada para este domingo, 2 de outubro, a Record anunciou boletins sobre a votação desde as 7h da manhã, com uma edição especial apresentada por Christina Lemos e Eduardo Ribeiro às 17h, com o fim da votação.

A Band dedica todo o período entre o fim do Perrengue na Band, às 17h, e as 22h apenas à cobertura das Eleições. Na sequência vem o Canal Livre, que se manterá no tema da política, até as 22h.

O SBT informa programação normal até o fim do dia neste domingo, reservou o horário de 0h à 1h da madrugada de domingo para segunda para as Eleições 2022.

A TV Cultura fará algo parecido, com o “De Olho no Voto” entre as 17h e as 21h, assim como a TV Gazeta com a “Hora do Voto” entre 17h e 21h.

A RedeTV! separou um intervalo menor de tempo para a apuração com a ‘Cobertura Eleições 2022″ iniciando às 19h e indo até 20h30, quando começa o Encrenca.