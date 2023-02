Emicida e bloco Quilombo Lab trazem rap e funk para Carnaval descentralizado

Acontece neste domingo, 19, a segunda edição do bloco Quilombo Lab, comandado por Emicida, Evandro Fióti, Rael e Drik Barbosa, na zona norte de São Paulo. A ideia de um Carnaval descentralizado foi desenvolvida pela gravadora Laboratório Fantasma.

A concentração do bloco inicia às 13h na Avenida Luís Dumont Villares (altura 1501). O percurso, que segue até às 18h, contará também com a participação de artistas convidados, como Prettos, Salgadinho, Marquinhos Sensação, Dona Jacira, Danny Bond, MC Hariel e FBC.

O evento é gratuito aconteceu, pela primeira vez, em fevereiro de 2020 e recebeu mais de 80 mil pessoas. Neste ano, o Quilombo Lab apresenta o desfile “O Carnaval dos Carnavais – A esperança mora no Samba”, no qual celebra o retorno do Carnaval de rua enquanto manifestação cultural.

Dividido em dois atos, o desfile usará a música como fio condutor, passando pelo samba, batucada, reggae, pagode, samba reggae, funk e trap.

“Enquanto Lab Fantasma, temos como missão fortalecer os negócios e empreendimentos da Zona Norte de São Paulo, além de contribuir com a vida cultural e o impacto econômico na cidade, sobretudo, para os afro-empreendedores. É importante reafirmar que o Carnaval daqui, como conhecemo,s é um legado dos nossos ancestrais negros. Vai ser um momento histórico de plantar amor e afeto em cada coração que encontrarmos na avenida. Temos a esperança de uma sociedade melhor, mais justa, igualitária e fraterna”, comenta Evandro Fióti.