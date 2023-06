Emicida e Arthur do Val discutem por causa de cachê da Virada Cultural

O rapper e empresário Emicida e o ex-deputado estadual Arthur do Val travaram uma discussão via Twitter na noite desta terça-feira, 6 de junho. Tudo começou quando do Val, também conhecido como Mamãe Falei, fez um post afirmando que Emicida recebeu R$ 285 mil para se apresentar na Virada Cultural de São Paulo, que ocorreu em maio.

“Emicida recebeu 285 mil Reais pra fazer show na virada cultural. Não foi só ele, teve cachê de mais de 400k (mil). Em vez de fomentar artistas que realmente precisam: atores, cantores, cenógrafos, figurinistas que muitas vezes estão esquecidos nas periferias lutando todos os dias para a verdadeira inclusão curtural (sic). Preferem dar cachê polposos para artistas já estabelecidos e bem remunerados. Via de regra esses shows ainda acontecem nas regiões centrais da cidade onde se concentram os mais ricos.Não é pela cultura, nunca foi. É pela política de pão e circo e apoio da patota”, escreveu.

Emicida respondeu à postagem dizendo que cultura e projetos culturais geram empregos. “Tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas pra participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada, Esse é nosso caso”, escreveu o rapper, que na Virada se apresentou no bairro no palco montado no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo.

O rapper terminou a mensagem citando um caso em que do Val se envolveu quando visitou áreas de guerra na Ucrânia, em março de 2022. “E tem gente como você, que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra Cada um oferece o que tem pra oferecer”.

Na época, áudios vazados revelaram que do Val havia dito que as mulheres ucranianas refugiadas de guerra “são fáceis porque são pobres”. Na volta ao Brasil, Mamãe Falei pediu desculpas pelos áudios. O ex-deputado ameaçou processar Emicida por ter se referido ao caso como “turismo sexual “.