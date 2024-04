Emendando trabalhos na tevê, Isacque Lopes dá vida ao skatista Plutão de ‘Família É Tudo’

Os últimos tempos foram intensos para Isacque Lopes. O ator se destacou na pele do mocinho Ben de “Vai na Fé”, nas cenas de flashback, e logo garantiu o posto de protagonista do longa “Ritmo de Natal”, lançado pelo Globoplay e exibido na programação especial de fim de ano da Globo em 2023. Mas o melhor ainda estava por vir: ele está em “Família É Tudo”, novela que substituiu “Fuzuê” na faixa das 19h. E com um papel de destaque, o skatista Plutão, neto caçula de Frida Mancini, papel de Arlete Salles. “‘Vai na Fé’ e ‘Ritmo de Natal’ foram dois projetos lindos que eu tive a oportunidade de viver. Esses papéis mudaram a minha vida. Tenho colhido frutos e sou muito grato pela oportunidade em ‘Família é Tudo’. Recebi o convite para o teste e fui motivado em dar o meu melhor. Estou em uma fase muito linda e significativa da minha carreira”, vibra o rapaz, que também é cantor.

Na história, Plutão é um esportista muito dedicado e focado. “Ele é um dos mais cabeça entre os irmãos, depois da Vênus (Nathalia Dill)”, adianta. No começo, o rapaz confrontou a família porque não quis estar perto dos irmãos e nem saber da herança. Porém, depois, com o sumiço da avó, tudo se alinha. “Ele vira o braço direito da Electra (Juliana Paiva) nesta questão. E é muito determinado, muito apaixonado pelo que faz”, conta.

Desde que foi escalado para dividir com Samuel de Assis a função de mocinho de “Vai na Fé”, Isacque não parou de trabalhar. “Terminei a novela e me despi do Ben para entrar no Dante (personagem do filme ‘Ritmo de Natal’. E logo veio o Plutão”, diz, empolgado. Para interpretar o jovem atleta, a preparação envolve principalmente a parte física. O que, na verdade, está longe de ser um problema para o ator. “Estou amando fazer aula de skate, me apegando de fato ao esporte. Acho até que vou continuar andando de skate depois de ‘Família É Tudo’”, afirma.

Sobre a ligação da história com a astrologia – seu próprio personagem se chama Platão –, Isacque assume ser mais cético. Mas reconhece que muitos dos seus amigos próximos são ligados nas questões relacionadas ao zodíaco. “Ao mesmo tempo, acho legal e acredito que algumas das características dos personagens da mitologia batem. A gente teve o workshop sobre astronomia e astrologia e foi interessante o estudo para entender sobre o nome do personagem e o que ele representa”, diz.

O foco da novela escrita por Daniel Ortiz e com direção artística de Fred Mayrink está nas relações familiares. Isacque se diz muito ligado à própria família, mas confessa estar vivendo um momento diferente. “Hoje, estamos fisicamente mais distantes. Minha mãe está morando na Califórnia, nos Estados Unidos”, explica. Quando questionado sobre quais são suas principais lembranças familiares, o jovem não hesita. “São dos períodos de fim de ano, com Natal e Ano Novo, quando a gente se encontrava e ficava mais tempo junto. Eu sempre fui muito próximo dos meus primos e tios”, revela.