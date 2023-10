Cultura Embaixador da Coreia do Sul canta ‘Cheia de Manias’ com Luiz Carlos, do Raça Negra

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, chamou atenção ao aparecer em um vídeo cantando com o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, durante evento organizado pela instituição na noite de sábado, 28.

“Que convite maravilhoso! Fui prestigiar os 60 anos da Embaixada da Coreia do Sul e me senti honrado. Foi um prazer enorme conhecer o Lim Ki-mo. Dançamos e fizemos a festa juntos”, escreveu o cantor no Instagram do Raça Negra neste domingo, 29.

O diplomata canta os trechos iniciais e também o refrão (“Didididididiê!”) da música Cheia de Manias ao lado de Luiz Carlos, que foi tietado pelos presentes.

No ano passado, Lim Ki-mo cantou a música Evidências e a própria Cheia de Manias no dia em que o Brasil enfrentou a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar.