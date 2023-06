Em tratamento contra o câncer, Preta Gil fala em ‘sentimento de urgência’

A cantora e empresária Preta Gil, 48 anos, fez uma postagem em sua conta no Twitter em que fala em dor, decepção e “sentimento de urgência”. Preta, que em janeiro de 2023 anunciou estar com câncer de intestino, enfrenta um longo tratamento contra a doença.

No dia 30 de abril, Preta comunicou a seus seguidores que estava começando uma nova etapa, que inclui radio e quimioterapia, além de uma futura cirurgia.

“Olá, meus amores! Estou aqui, depois de uma semana muito importante nesse meu processo de cura, fui a São Paulo e conheci o cirurgião que vai me operar futuramente. Vou começar, em uma semana, meu tratamento com radioterapia e quimioterapia oral. Estou entusiasmada e esperançosa, com muita certeza de que no final dessa estrada tem uma cura me esperando”, escreveu Preta.

Pouco tempo antes, Preta sofreu um choque séptico que afetou seus pulmões. Na época, ela precisou ficar internada para se recuperar. No mesmo período, começaram os boatos de que ela estaria se separando do marido, Rodrigo Godoy. A cantora confirmou o rompimento dias depois.

Apesar da doença, Preta tem tentado levar uma vida normal. Há cerca de 10 dias anunciou que havia voltado a trabalhar. “Hoje eu voltei a trabalhar muito de leve, só 3 reuniões kkkkkk. Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia! A quimioterapia me deixava muito caidinha”, escreveu no Twitter no dia 22 de maio.

Preta que se mudou para São Paulo para cumprir as etapas do tratamento, também postou recentemente um passeio pelo bairro da Liberdade e uma ia ao C6Fest, no Parque Ibirapuera, para ver o show do tio Caetano Veloso.