Em série da Netflix, ator de Nova Odessa contracena com Rodrigo Santoro

Terceira temporada de “Bom dia, Verônica” estreia em 14 de fevereiro com participação de Bento Cardoso de Oliveira

Barba e cabelos brancos e longos são fundamentais para que o novaodessense Bento Cardoso de Oliveira, de 60 anos, possa interpretar o Papai Noel anualmente na cidade. O mesmo visual foi o que garantiu a presença do ator na terceira temporada de “Bom dia, Verônica”, série da Netflix, que tem lançamento previsto em 14 de fevereiro. Ao LIBERAL, ele contou ter contracenado com o ator Rodrigo Santoro.

Bento se dedica à atuação há mais de dez anos. Tem formação como ator e, além de sua experiência como ‘o bom velhinho’, participou de nove edições da encenação Paixão de Cristo de Nova Odessa, da novela dramática Jezabel, da Record TV, e de outros curta metragens.

Bento é um Papai Noel experiente e o visual ajudou a garantir sua participação na série da Netflix – Foto: Marcelo Rocha O Liberal

Justamente por conta do perfil físico, Bento foi indicado para a produção da Netflix, pulou a fase de testes e foi direto para a gravação.

A terceira e última temporada de “Bom dia, Verônica”, nomeada como “A Caçada Final”, terá apenas três episódios – enquanto a primeira teve oito e a segunda, seis. A série é escrita por Raphael Montes e Ilana Casoy e dirigida por José Henrique Fonseca.

Na segunda temporada, Verônica, interpretada por Tainá Müller, descobre um grande esquema de abuso sexual e tráfico internacional de pessoas. Ela chega ao líder religioso Matias Carneiro, interpretado por Reynaldo Gianecchini, um homem que estupra mulheres e está envolvido com vários crimes. A escrivã conclui que ele é o chefe do esquema. Entretanto, no último episódio, descobre que existe alguém acima dele.

A participação de Bento na série foi gravada em Campinas. “Eu representei um fazendeiro, e o meu perfil encaixou, só faltou o dinheiro na minha conta”, brincou ele, que também trabalha no estacionamento de uma pizzaria e com jardinagem.

Em um salão de evento com outros fazendeiros, empresários e políticos, Bento ganha destaque na cena quando Santoro o chama de amigo e o convida para apreciarem juntos um uísque. “No outro dia, chegando para fazer a gravação, o próprio Rodrigo Santoro me chamou e falou ‘pode comemorar, a nossa cena vai para o ar, foi aprovada, 100%’”, contou o ator de Nova Odessa.

Ele diz que, antes mesmo da estreia, o reconhecimento recebido é palpável, refletindo inclusive em uma alta procura de seus trabalhos na representação do Papai Noel. Ainda assim, questionado sobre as expectativas para o futuro como ator, Bento afirma ser uma pessoa “com os pés no chão”.