Em Santa Bárbara, Tivoli Shopping tem atrações infantis especiais em janeiro

Confira a programação especial de férias, que conta com brinquedo temático e teatro

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara, divulgou uma programação especial de férias que inclui brinquedo temático na Praça de Eventos I e duas apresentações teatrais gratuitas voltadas para o público infantil.

A partir de domingo (14), o shopping center recebe a atração “Aventura na Neve”, para crianças de até 13 anos. O brinquedo mágico promete surpreender com icebergs, urso polar, boneco, uma cama elástica de seis metros de altura e um escorregador iluminado.

A atração será instalada na Praça de Eventos I, em frente a Fair Play, até o dia 9 de março. Crianças menores de 4 anos e crianças com deficiência deverão estar acompanhadas por um adulto responsável.

Brinquedo temático pode ser conferido no Tivoli Shopping até março – Foto: Tantas/Divulgação

De um a 15 minutos de brincadeira terão o custo de R$ 30. Entre 16 e 30 minutos, serão cobrados R$ 40. Para 1 hora, o valor é R$ 65. E após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. As crianças com necessidades especiais terão um desconto exclusivo de 50%.

Além disso, apresentações gratuitas de teatro infantil estão programadas em dois sábados, sempre em frente ao Coco Bambu, às 16 horas.

No dia 20 acontece o espetáculo “Uma Aventura Congelante 2”, que acompanha as personagens Elsa, Anna, Olaf e Kristoff no combate de forças desconhecidas, descoberta de segredos de antepassados e origem de poderes mágicos.

Já no dia 27, é a vez do espetáculo “Patrulha em Ação”. A grande aventura acontece após o prefeito Humdinger desafiar Ryder para uma disputa de cidade mais amigável. Ele convoca Marshall, Chase, Skye e juntos eles provam suas habilidades e trabalho em equipe.

Vale lembrar que o shopping tem outras atrações fixas que podem entreter as crianças em férias. Dentre elas, destacam-se os brinquedos e jogos da Fair Play, aluguel de carros motorizados da Stop&Go, a brinquedoteca Brinks Planet e o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição.