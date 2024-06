Em ‘Renascer’, Mell Muzzilo faz sua estreia no horário nobre

Assim como sua personagem, Mell também é afro-indígena. Ela, porém, celebra a oportunidade de participar da novela sem estar atrelada a uma narrativa indígena somente - Foto: Divulgação

Os dramas familiares e as rusgas entre pai e filho formam o enredo central de “Renascer”. Mell Muzzilo, porém, procurou se distanciar de toda essa trama familiar envolvendo José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, e companhia. A atriz, que vive a espirituosa Ritinha, enveredou por uma construção solar da personagem da obra adaptada por Bruno Luperi. “Eu acho que trouxe muito de mim para a Ritinha. Ela é um solzinho, né? Tem uma pegada cômica. Acho ela bem engraçadinha, tem um andar rebolativo”, aponta.

Na história baseada na trama de Benedito Ruy Barbosa, Ritinha é a única filha de Inácia, interpretada por Edvana Carvalho, que vive sob a criação rigorosa da mãe e a rédea curta do pai. A jovem não quer saber de compromisso até conhecer Damião, papel de Xamã. Os dois acabam se casando, mas a lua de mel dura pouco tempo. A união é abalada pela chegada de Eliana, vivida por Sophie Charlotte. “A Ritinha é um verdadeiro presente. Me apaixono a cada dia pela personagem. Ao mesmo tempo que ela tem uma ingenuidade, ela também é muito sagaz. Gosto de focar e trabalhar essa dubiedade dela”, explica.

Assim como sua personagem, Mell também é afro-indígena. Ela, porém, celebra a oportunidade de participar da novela sem estar atrelada a uma narrativa indígena somente. “Assim como eu, a Ritinha é uma menina indígena. Mas essa narrativa não é o foco da personagem. Isso é, sem dúvidas, um privilégio. Não ficar presa a esse enredo”, ressalta.

Aos 18 anos, moradora de Nilópolis, no Rio de Janeiro, em seu primeiro papel na tevê, logo em uma novela do horário nobre, a atriz tem vivido uma realidade completamente nova nos Estúdios Globo. Para integrar o elenco de “Renascer”, Mell passou por um teste de vídeo e presencial. “Muito feliz com essa oportunidade. Estou ao lado de pessoas que admiro demais. Está sendo uma escola para mim. Todo o elenco é muito generoso”, valoriza a atriz, que começou no teatro aos seis anos.

“Renascer” – De segunda a sábado, às 21h30.