Em ‘Renascer’, Malu Mader retorna às novelas após quase 10 anos

Apesar de estar bem resolvida com sua ausência dos folhetins, atriz confessa que era cobrada nas ruas sobre seu retorno

Malu pode ser vista nas séries “Não Foi Minha Culpa”, “Mila no Multiverso” e “How To Be a Carioca”, originais Disney+. - Foto: Divulgação

É quase impossível desassociar Malu Mader das novelas na televisão aberta. A atriz de 57 anos coleciona mais de quatro décadas encabeçando os elencos dos mais diversos folhetins da Globo. Há quase 10 anos, porém, ela passou a trilhar uma trajetória longe dos tradicionais estúdios de novelas. Um convite especial, para uma participação no enredo de “Renascer”, subverteu essa nova rotina de Malu e fez com que a veterana atriz se reencontrasse com uma parte importante de sua história na tevê.

“Apesar de não acompanhar mais tanto as novelas, desde ‘Pantanal’ eu venho sentindo que essa turma, liderada pelo Gustavo (Fernández, diretor), Bruno (Luperi, autor), Marquinhos Palmeira e toda a equipe, está fazendo um trabalho especial e imediatamente fiquei com vontade de me juntar a eles”, explica.

Em sua participação na novela das nove, Malu vive Aurora, uma fazendeira e investidora bem-sucedida, que chega para balançar o coração de José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira. À primeira vista, Aurora e José Inocêncio não se entendem. Mas logo a coronel baixa a guarda, se dispõem a mostrar a fazenda para a empresária e os dois começam a se aproximar. A atração entre os dois chama a atenção dos filhos e de Inácia, de Edvana Carvalho, que logo nota o patrão diferente.

“Quando eu recebi o convite para essa participação em ‘Renascer’, imediatamente fiquei tomada de novo por uma vontade de fazer novela, algo que não me passava mais pela cabeça. E eu acho que pesou bastante nesta decisão foi o fato de ser um trabalho com Marquinhos Palmeira que é, além de um ator que eu admiro imensamente, um amigo querido de uma vida inteira. Acho que a gente é amigo desde os meus 15, 16 anos”, aponta.

Apesar de estar muito bem resolvida com sua ausência dos folhetins, Malu confessa que era cobrada nas ruas sobre seu retorna às novelas. “Ouvia muito do público: ‘E aí, não vai fazer mais novela?’. Agora posso falar: ‘Vou, vou fazer sim. Vou fazer uma participação em ‘Renascer’”. Não é só a gente que escolhe as coisas. As coisas também nos escolhem”, acredita a atriz, que está curtindo o retorno ao horário nobre.

“Estou muito feliz com o carinho e acolhimento com que fui recebida por toda a equipe e pelos colegas. Poucas vezes vi pessoas tão abertas e com esse espírito de coletividade, de equipe que trabalha unida, de maneira tão leve e prazerosa. Estou encantada e muito feliz”.

Nascida Maria de Lourdes da Silveira Mäder, Malu Mader tornou-se um dos nomes mais populares da tevê na década de 1990. Em 1986, ela conquistou sua primeira protagonista na minissérie “Anos Dourados”. Desde então, passou a protagonizar várias novelas, como “Top Model”, “Força de um Desejo” e “Celebridade”. “Apesar de não fazer novela há muito tempo e estar distante desse universo, é claro que por ter feito isso a minha vida inteira, a minha identidade se confunde um pouco com essa figura da atriz de novela. É algo muito forte”, analisa.

Mesmo antes de receber o convite para “Renascer”, Malu Mader já tinha uma espécie de relação com a novela adaptada por Bruno Luperi. O irmão da atriz, Luis Felipe Mader, tem uma ligação com boa parte da equipe e do elenco.

“Acho engraçado e isso contribuiu muito para aceitar o convite. Meu irmão é muito fã de ‘Renascer’. E nós temos uma ligação muito forte. Também teve uma coincidência de ele ser pediatra dos filhos de vários colegas da novela, de filhos e netos dos diretores, além de ser muito amigo do Marquinhos. Então, quando eu recebi o convite, pensei: ‘se eu recusar o meu irmão vai me matar’ (risos)”, brinca.

Além disso, a trama de “Renascer” marca a estreia de Malu no universo criado por Benedito Ruy Barbosa. “Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela do Benedito (Ruy Barbosa) e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi”, celebra.