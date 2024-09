Em ‘Renascer’, Alice Carvalho faz sua estreia no horário nobre da Globo

A atriz estrelou a série “Cangaço Novo”, original Prime Vídeo, que já tem uma segunda temporada confirmada - Foto: Divulgação - Globo

Alice Carvalho, porém, optou por conter sua ansiedade em relação aos rumos e caminhos de sua personagem Joana, de “Renascer”. Inclusive, o único contato que a atriz de 28 anos teve com a obra de Benedito Ruy Barbosa foi bastante específico. “Me comprometi a assistir apenas a primeira e a última cena de Tião Galinha e Joana. Só isso que vi da versão antiga. Acho que é uma personagem que exige que a gente vá pisando devagar. Exatamente como se faz no mangue, quando pega caranguejo”, compara.

Na história das nove, Joana é mulher de Tião Galinha, papel de Irandhir Santos. É uma mulher bondosa e trabalhadora. Apesar de apaixonada por Tião, sofre com os devaneios do marido, que sonha em enriquecer para tirar a família daquela miséria de vida. Ao mesmo tempo, Joana chama a atenção do Coronel Egídio, de Vladimir Brichta, que a leva para trabalhar dentro de sua casa e fica numa situação delicada. “É um trabalho que exige concentração. Mas, ainda assim, entro muito empolgada em cena. Nosso trabalho precisa ser divertido. Senão, não presta”, afirma.

O papel de “Renascer”, que atualmente pertence à Alice, foi de Tereza Seiblitz na primeira versão do folhetim, em 1993. A atriz, entanto, evita qualquer comparação com a intérprete original na hora de compor a personagem. “É uma responsabilidade enorme, mas fazer novamente o que a Tereza fez é impossível. Não vou conseguir chegar a um resultado igual. Sou outra pessoa, de outra origem”, explica.

A trama de “Renascer” marca a estreia de Alice nas novelas. Ela, porém, já carrega uma trajetória com projetos de sucesso. A atriz estrelou a série “Cangaço Novo”, original Prime Vídeo, que já tem uma segunda temporada confirmada. Além disso, antes de integrar o elenco do folhetim das nove, ela finalizou as gravações de “Guerreiros do Sol”, original Globoplay, que chega ao streaming no próximo ano. “Foi uma temporada de gravação bem longa. Gravei 45 capítulos, mas só chega ao público ano que vem. Acho que o máximo que eu tinha gravado antes foram oito episódios (risos). Agora, estou tendo a chance de participar de uma obra aberta. Está sendo um momento especial”, vibra.

“Renascer” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.