Em outubro, Netflix traz produções brasileiras e documentário sobre Copa de 2002

Você piscou, setembro passou e estamos entrando no terceiro trimestre do ano. Em outubro, a Netflix preparou mais lançamentos nacionais de produções exclusivas da plataforma de streaming. O filme Esposa de Aluguel, com Caio Castro, entra para o catálogo da Netflix no dia 13 de outubro. No longa, para atender o último desejo da mãe e evitar que ela o remova do testamento, um solteirão inveterado contrata uma atriz para se passar por sua noiva.

Outro filme nacional que está na lista de novidades é o drama Depois do Universo, com Giulia Be e Henrique Zaga. Nina (Giulia Be) é uma jovem e talentosa pianista que vê seus sonhos se perderem entre sessões de hemodiálise e a espera por um transplante de rim. Mas o romance com o jovem médico Gabriel (Henrique Zaga) a ajuda a superar suas inseguranças e lutar por seu objetivo de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo. O longa estreia dia 27 de outubro.

Para os apaixonados por futebol (ou que só curtem o esporte de quatro em quatro anos por conta da Copa do Mundo) também tem a estreia de Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta, no dia 3 de outubro. O documentário mostra os bastidores da seleção brasileira de futebol durante a conquista do pentacampeonato mundial em 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.

E como o mês é delas, para as crianças está reservada a estreia da animação Menino Maluquinho, um garoto criativo que adora envolver todo mundo em suas aventuras, que nem sempre elas saem como planejado. A produção inspirada na obra de Ziraldo estreia no dia 12 de outubro.

Outra novidade é a série O Clube da Meia-Noite, que estreia dia 7 e se passa em uma casa para jovens terminais, cujos integrantes de um clube exclusivo fazem um pacto: o primeiro a morrer precisa enviar um sinal para os outros. Também estreia neste mês O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, cuja estreia é dia 25. As histórias macabras desta coleção de terror são selecionadas pelo aclamado diretor Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por A Forma da Água.

Outubro também marca o retorno de uma das séries animadas mais aclamadas da plataforma, a animação Big Mouth, que está na sua sexta temporada – além da terceira temporada de Casamento às Cegas.