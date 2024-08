Em novo ambiente, segunda temporada de 'Os Outros' aposta em contrastes sociais - O Liberal

Criada sob encomenda para ser uma espécie de “This Is Us” brasileiro, “Os Outros” superou qualquer inspiração ou referência. Com texto afiado de Lucas Paraizo e direção certeira de Luísa Lima, a série conseguiu registrar o grau de intolerância de um Brasil polarizado e recheado de contrastes. Com elenco escolhido a dedo encabeçado por Adriana Esteves na pele da mãe superprotetora Cibele, a produção logo se destacou no catálogo do Globoplay, tornando-se a série mais vista da plataforma.

Por conta do imenso sucesso, a Globo tratou logo de idealizar uma continuação e transformar a produção em uma antologia. Recém-lançada, a segunda temporada retira Cibele do protagonismo para evidenciar a grande surpresa da primeira temporada: a habilidade do até então comediante Eduardo Sterblitch de fazer drama. Em um desempenho visceral como o miliciano Sérgio, Sterblitch elevou o realismo da história em sequências bem construídas e cheias de tensão.

Livre dos crimes cometidos e agora vereador, Sérgio se muda para um condomínio de luxo na mesma Barra da Tijuca, o opulento e exagerado bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na intenção de cortar uma árvore que começa a apodrecer e faz divisa com a casa ao lado, Sérgio conhece seus vizinhos Raquel e Paulo, de Letícia Colin e Sérgio Guizé. Na disputa silenciosa de poder, o temperamento do miliciano entra em rota de colisão com a vizinha, rica de berço.

Desacostumado com a rejeição, ele até tenta uma trégua, mas a religiosa e controladora Raquel parece querer de fato se meter em todos os seus planos. Sem bandidos e mocinhos, a série é feliz em tocar em outras feridas sociais com precisão. Mais uma vez, escolheu muito bem seu elenco, sobretudo pela presença de Colin. Atriz que soube fazer a transição da carreira infantil para papéis mais adultos com perfeição, ela consegue equilibrar bem todos os descontroles de uma mulher que faz de tudo para parecer uma pessoa do bem.

Com um universo ainda mais amplo, “Os Outros” agora adiciona o conflito de classes e a sensação de superioridade que pessoas abastadas costumam carregar aos conflitos. Ao deixar o condomínio de apartamentos pequenos e entrar no mundo de mansões de luxo, a série ganha cenários mais suntuosos e novas formas de desenvolver suas cenas. Apesar da cenografia rica em elementos, é notório que a série agora investe mais em cenas de estúdio. Neste movimento, um clima mais envolvente se impõe, mas o realismo que sempre permeou as sequências fica comprometido pela luz artificial e direção de arte sem muita personalidade, o que muitas vezes deixa a produção com cara de novela. Reutilizando boas ideias e apontando para novos rumos, “Os Outros” se mantém como um retrato cruel de que o inferno mora ao lado.

“Os Outros” – Globoplay – Novos episódios às quintas.