Em nova temporada, ‘No Limite’ volta ao formato original com anônimos

Amante do mundo dos esportes, atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e praticante de esportes “outdoors, Fernando Fernandes assume a produção da nova temporada - Foto: Divulgação - Globo

Os “realities shows” tornaram-se grandes trunfos nas programações das emissoras. Para todos os gêneros e gostos, os formatos atravessam as décadas, podendo ser facilmente revitalizados de tempos em tempos. Sucesso do início dos anos 2000, o “No Limite” ganhou novo fôlego ano passado na grade da Globo, revivendo a competição de sobrevivência com ex-participantes do “Big Brother Brasil”. Após reapresentar o formato ao público, a produção retoma, a partir de terça, 3 de maio, o formato original com anônimos.

“A gente quis reapresentar o programa para o público. Havia uma geração que nunca tinha visto as outras temporadas. Por isso, nos permitimos essa licença poética ano passado. Mas o público é soberano e estamos sempre de olho no que desejam. Entendemos que curtiram o programa, mas deveríamos retomar o projeto original com participantes anônimos. O ‘No Limite’ é diferenciado. Precisamos de gente que tenha fogo nos olhos e faca nos dentes. Não é qualquer um que aguenta”, explica Angélica Campos, que está à frente da direção geral.

Após a inexpressiva passagem de André Marques pela apresentação do programa, o “No Limite” retorna com novo comando diante das câmeras. Fernando Fernandes assume a produção de sobrevivência em sua nova temporada. Ex-participante da segunda edição do “BBB”, ele é um amante do mundo dos esportes, atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e praticante de esportes “outdoors”. “Minha vida foi forjada para estar aqui. Sempre fui fã do programa. É meu mundo, adoro desafios, me testar e estar no meio da natureza. Ano passado, quando soube do retorno do programa, achei incrível. Mas não imaginava que iria receber uma ligação do Boninho para ser apresentador”, vibra Fernando, que já apresentou o quadro “Sobre Rodas”, do “Esporte Espetacular”, e também o programa “Além dos Limites”, no Canal Off.

Além de Fernandes, o programa também contará com as participações de Ana Clara. Na nova temporada, o “reality” ganha mais dias de exibição, às terças e quintas, depois de “Pantanal”. E aos domingos, após o “Fantástico”, quando Ana Clara comanda o “A Eliminação”, em que os dois participantes eliminados da semana se encontram ao vivo para rever os principais momentos de suas trajetórias na competição. “Mais um ano trabalhando nesse programa e, dessa vez, com uma missão diferente. Agora vamos fazer ao vivo e teremos vários quadros. Vai ser um embate bom com os eliminados. Temos várias possibilidades para explorar o programa”, afirma Ana Clara.

ACAMPAMENTOS

O programa será todo ambientado na fictícia Praia Dura. Assim que chegarem, os competidores são divididos em duas tribos e encaram uma prova que define a escolha dos acampamentos. Eles começam o jogo sem nada, somente com suas mochilas. Todo o restante deve ser conquistado: sacos de dormir, iniciador de fogo, lonas para proteger da chuva, entre outros itens básicos para sobreviverem isolados no meio da natureza.

A cada episódio, as tribos enfrentam duas provas: uma de privilégios, em que garantem alguns itens básicos para o acampamento, e outra de imunidade. Ao final, o grupo que perder o segundo desafio encara o Portal de Eliminação.

“Temos uma proposta de ser mais selvagem e radical nessa temporada. Temos um elenco maior, uma locação que não é fácil. Temos dias maravilhosos, mas, de repente, começa uma tempestade, que pode durar 10 minutos ou quatro horas. Tem mangue, tem rio, coqueiral… Os acessos aos locais são bem complicados. Os participantes vão ter uma convivência mais intensa em um ambiente complicado”, defende LP Simonetti, que assina a direção artística do “reality show”.