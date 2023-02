Cultura Em nota, governo de São Paulo lamenta morte Glória Maria, ‘ícone do jornalismo’

O governo do Estado de São Paulo publicou nesta quinta-feira, 2, uma nota de pesar em decorrência da morte da jornalista Glória Maria no Rio de Janeiro aos 73 anos. Rosto conhecido na TV brasileira, Glória lutava contra um câncer no pulmão desde 2019, que posteriormente se alastrou para o cérebro.

“O Governo do Estado de São Paulo presta homenagens à jornalista Glória Maria, ícone do jornalismo brasileiro que faleceu nesta quinta-feira (2). O arrojo e a sensibilidade na apuração e cobertura de momentos históricos do país são o legado de uma carreira brilhante que inspirou colegas de profissão e emocionou milhares de telespectadores”, diz o texto.

“O Brasil está de luto com a perda dessa grande profissional. Nossas orações e sentimentos aos familiares e amigos”, finaliza a nota, que é assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Glória Maria exercia a profissão desde o início dos anos 1970, quando ingressou na TV Globo. Nas redes sociais, familiares, amigos e políticos lamentaram a morte da jornalista.