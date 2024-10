Em ‘No Rancho Fundo’, Mariana Lima se aventura no humor da sertaneja Tia Salete

A temida zona de conforto foi totalmente abandonada por Mariana Lima ao longo do trabalho em “No Rancho Fundo”. Atuando na tevê há quase 30 anos, a atriz natural de São Paulo ficou conhecida entre o grande público pelos papéis dramáticos e as mulheres sofisticadas. A atual novela das seis, no entanto, realocou Mariana, que vive a divertida Tia Salete, em um texto com a comicidade aflorada. “Quando fui fazer o teste, fiquei um pouco sem saber para que lado ir. Geralmente sou chamada para papéis mais dramáticos e densos. Fiquei encantada com a possibilidade de fazer uma mulher totalmente diferente. Nunca fiz uma comédia sertaneja”, explica.

Na história, Salete é irmã de Zefa Leonel, papel de Andréa Beltrão. Ela sofreu grande decepção amorosa no passado e, por isso, desconfia de qualquer homem. Engraçada, parece boba, mas na verdade é muito esperta, tão esperta que fala pouco e prefere escutar. E, apesar das decepções do passado, ela engatou um romance com o Delegado Floro Borromeu, vivido por Leandro Daniel. “A Tia Salete tem uma dor muito grande, foi muito abusada e por isso não aceita o sexo masculino. É um tipo rico e complexo porque carrega o arquétipo da tia maluca e chata, mas é uma costureira com muitas camadas”, afirma.

Encarando um tipo totalmente novo em sua trajetória, Mariana confessa que teve uma dificuldade inicial para construir a personagem durante o período de pré-produção. A atriz tem se surpreendido com cada fala que lê no roteiro assinado por Mario Teixeira. “Acho que é a primeira vez que falo certas coisas. Tenho pouca experiência em personagens assim. Ao mesmo tempo, o texto e a interação com os colegas vão dando uma lufada. Achei que não seria capaz de viver uma personagem assim, mas acho que estou conseguindo”, vibra.

A trama de “No Rancho Fundo” ainda renovou uma parceria antiga de trabalho. Ao lado de Andrea Beltrão, Mariana já esteve no teatro, no cinema e foram as primas e confidentes Rebeca e Ilana em “Um Lugar ao Sol”. Agora, as duas são as irmãs Leonel. “Temos uma relação muito bonita. E gosto da relação das irmãs Leonel também. elas têm uma relação de amor e cuidado. É muito bonito. Ainda assim, acho que falta um pouco de paciência entre elas”, aponta.

“No Rancho Fundo” – De segunda a sábado, às 18h30.