Em 'Justiça 2', Alice Wegmann mergulha no universo da dramática Carolina

Alice Wegmann mostra voracidade na fala e no olhar quando fala de sua participação em “Justiça 2”, original Globoplay. Para a atriz de 28 anos, a passionalidade no discurso vem principalmente da importância do projeto criado por Manuela Dias. Na pele da dramática Carolina, Alice busca ampliar a voz de mulheres e meninas que foram abusadas sexualmente em algum momento da vida.

“Estamos falando de um crime, não de um erro. Em alguns momentos, sei que nos sentimos desacreditas e que será difícil mudar o mundo. Por isso acho tão importante contar uma história dessas. Muitos vão ver e entender que o mundo não pode ser assim. Espero que essa discussão chegue em mulheres e homens”, aponta.

Na série, a história de Carolina está atrelada ao enredo de Jayme, papel de Murilo Benício. A jovem é a sobrinha de Jayme e passou dois anos da adolescência sendo vítima de seus abusos sexuais. Traumatizada, Carolina foi morar no Rio de Janeiro, buscando distância de toda a situação. Anos depois, Carolina retorna para Ceilândia acaba sendo assediada novamente pelo tio e decide denunciá-lo – mesmo sem apoio dos parentes, que dependem financeiramente do empresário.

“Admiro muito a Carolina. Ela sofre abuso dos 16 aos 18 anos e o tio dela vai preso. Depois ele é solto e ela não sabe o que vai acontecer. Se ele vai pedir desculpas, enfim… Mas ele tenta abusar dela novamente e aí ela o denuncia. Mas a família é contra porque ele é o que sustenta todos, já que é dono de uma rede de supermercados. E a questão acaba em torno de denunciar ou não, mas eu como mulher sempre falo que o melhor caminho é a denúncia”, explica.

Para construir e encarar o difícil enredo de Carolina, Alice leu o livro “Abuso”, da jornalista Ana Paula Araújo, que ocupa a bancada do “Bom Dia Brasil” atualmente. Além disso, infelizmente, a atriz também se pautou em histórias reais próximas. “Difícil falar de preparação de um personagem tão forte. A gente só tem dimensão de tudo e vai descobrindo mesmo em cena. Mas, além do livro da Ana Paula Araújo, conheço muitas histórias de amigas minhas que já foram abusadas. São situações e sentimentos que as mulheres sentem todos os dias na pele”, lamenta.

A segunda temporada de “Justiça” chegou ao Globoplay no início de abril, mas Alice já estava no elenco da produção há bastante tempo. Ainda no final da pandemia, ela recebeu uma ligação da autora informando que uma personagem havia sido criada especialmente para ela. A série marca o reencontro das duas, que trabalharam juntas em “Ligações Perigosas”, de 2016.

“Isso me fez pular no sofá. Sou muito fã da Manuela. Trabalhamos juntas, mas já faz uns oito anos. Eu era uma menina naquela época, tinha 19 anos. Foi meu primeiro trabalho com maturidade. Além disso, a Manuela evoluiu muito na escrita. Ela já era talentosa, mas está cada vez melhor”, elogia.

“Justiça” – Segunda temporada disponível para assinantes Globoplay.