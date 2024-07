Em ‘Família É Tudo’, Lucy Ramos vive a passional Paulina

Lucy Ramos tem sido bastante introspectiva sobre a construção da passional Paulina, de “Família É Tudo”. Não que a atriz não tenha compreendido ou gostado da personagem. Mas a vilã criada por Daniel Ortiz ganhou referências de pessoas reais do círculo de Lucy.

“Estou tratando a personagem com muita verdade. Não gosto de colocá-la na caixinha da vilã. A Paulina é muito diferente de mim. Por isso, quando recebi a personagem, ficava reparando em algumas pessoas que não curto muito a atitude. Ela faz coisas que eu não faria, não aprovo. Mas foi o jeito que ela encontrou para tentar reconquistar o amor. Não é o melhor caminho, mas foi uma forma que ela achou”, afirma.

O amor obsessivo de Paulina é pelo ex-marido Tom, papel de Renato Góes. Ela ainda nutre esperanças de reatar o casamento com o ex-skatista. A personagem não vai sossegar enquanto não afastá-lo de Vênus, personagem de Nathalia Dill. “Ela é forte e bem-resolvida na frente de todo mundo, mas e quando chega em casa? Quando ela está sozinha, como é? Na frente das pessoas, ela coloca uma máscara para sobreviver. Por isso, não sei se a vilania é a melhor definição para ela. É uma personagem muitas camadas. Ela toma remédios que alteram o humor, sua personalidade”, defende.

Para viver Paulina, Lucy precisou passar por uma repaginada no visual. Pela primeira vez, a atriz colocou dreads no cabelo. O processo de transformação durou quase 10 horas. Além de todos os cuidados necessários, ela também faz uma manutenção periódica. “É bem prático e muito estiloso, né? Acordo e durmo pronta (risos). Lavo cabelo uma ou duas vezes na semana. Então, estou economizando no shampoo. Acho que, na vida real, os dreads não exigem tanta manutenção. Mas, para a novela, temos a questão da continuidade, né? Qualquer detalhe fora do lugar pode alterar”, explica.

Aos 41 anos, Lucy tem as atenções voltadas totalmente para o trabalho. A atriz, que recentemente esteve no elenco de “Amor Perfeito”, não hesitou em agarrar a oportunidade para “Família É Tudo”. Amiga do autor Daniel Ortiz, Lucy celebra a chance de trabalhar com o escritor pela primeira vez. “A Paulina é uma personagem que eu estava esperando há tempos. Como dizer não para a Paulina? Já conhecia o Ortiz de fora e ele é um amor de pessoa. Temos muita abertura e troca com ele. Tenho de aproveitar que sou nova. Daqui uns anos, eu aposento e vou ficar no meio do mato com meus bichos”, ressalta.

“Família É Tudo” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Olhar clínico

Lucy Ramos teve dificuldade para encontrar pontos em comum com Paulina. Mas a atriz viu algumas semelhanças em seu gosto por moda com o estilo da personagem. “Ela é uma mulher que morou por quase 10 anos em Londres. Então, chega com um visual bem moderno e que eu curto muito”, explica.

Na vida real, Lucy, inclusive, está sempre inventando moda. Recentemente, ela encontrou novas peças para o seu guarda-roupa em uma série de roupas que o marido, o ator e diretor Thiago Luciano, iria descartar. “Ele separou algumas coisas que não usava mais. Fui ver e tinha um blazer ótimo. Peguei, lavei e passei a usar. Um salto, um cinto e uma meia-calça e estou pronta”, afirma.