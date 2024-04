Em Família É Tudo, Henrique Barreira foi testado para fazer Luca, antes de ser o advogado Murilo

Na televisão, é comum que alguns atores ganhem personagens depois que são testados para interpretar outros. Com Henrique Barreira foi assim. Inicialmente, ele participou da seleção para interpretar em “Família É Tudo” o fotógrafo Luca, que acabou ficando nas mãos de Jayme Matarazzo. Depois, acabou sendo avaliado para dar vida ao advogado Murilo, irmão de Luca. “Foi um encontro bonito. Parecia que eu precisava desse papel e o convite foi feito. Fiquei muito feliz por voltar à Globo pouco tempo depois de ‘Vai Na Fé’”, diz Henrique, que deu vida ao playboy Fred no folhetim assinado por Rosane Svartman e exibido pela emissora no ano passado, na faixa das 19h.

Na atual história das sete da noite, Murilo é um rapaz dedicado ao trabalho e também sensível. Características que chamaram a atenção do intérprete desde o primeiro contato com o texto de Daniel Ortiz. “Ele é um advogado sério e profissional, mas apaixonado. Um desafio interessante como ator”, avalia.

Talvez até mesmo pela rotina lidando com a justiça, Murilo se mostra racional e bem prático. Mas, ao se confrontar com a paixão que sente pela sofrida Electra, vivida por Juliana Paiva, ganha contornos mais profundos. “Murilo percebe que precisa escutar mais a emoção. Ele ama o irmão, Luca, tanto quanto ama o próprio trabalho. Está em uma situação complicada”, analisa. Electra passou anos presa acusada, injustamente, de ter esfaqueado o então noivo Luca. E foi justamente Murilo que, acreditando na jovem, fez sua defesa. Além disso, ele nutre um amor antigo pela cunhada.

Para interpretar um advogado, Henrique não precisou buscar inspirações muito longe. “Tenho muitos na família, meu irmão mais velho é um deles”, revela. O processo incluiu estudos sobre a dialética e a postura profissional, mas sem deixar de lado os conflitos pessoais enfrentados pelo personagem de “Família É Tudo”. “Acho a paixão dele pela Electra muito genuína. É uma torcida difícil, ter de escolher entre os irmãos. Mas creio que o público vai reconhecer a generosidade e a parceria dele”, acredita.

Nome completo: Henrique Almeida Barreira.

Nascimento: 31 de agosto de 2001, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Como Chicó em “O Auto da Compadecida”, no Tablado, no Rio de Janeiro, em 2016.

Interpretação memorável: Lázaro Ramos protagonizando o filme “Madame Satã”, dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2002.

Momento marcante na carreira: “Viajar para Dresden, na Alemanha, em 2016, com a peça ‘Paz sem Rosto’, para participar de um festival no teatro Festspielhaus Hellerau”.

O que falta na televisão: “Mais representatividade”.

O que sobra na televisão: “Ego”.

Com quem gostaria de contracenar: Antônio Fagundes.

Se não fosse ator, seria: Diretor.

Ator: Robert De Niro.

Atriz: Fernanda Torres.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Olavo, papel de Wagner Moura em “Paraíso Tropical”, novela escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, exibida originalmente pela Globo em 2007 e atualmente em reprise.

Personagem mais difícil de compor: “Sempre o atual, o Murilo”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: A segunda versão de “Guerra dos Sexos”, escrita por Silvio de Abreu e exibida pela Globo entre 2012 e 2013.

Que papel gostaria de representar: Hamlet, de “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, escrito por William Shakespeare.

Filme: “Pixote, A Lei do Mais Fraco”, dirigido por Héctor Babenco e lançado em 1981.

Autor: Rosane Svartman.

Diretor: Martin Scorsese.

Vexame: “Dar branco fazendo uma peça com a plateia lotada”.

Mania: “De roer unhas”.

Medo: “De ficar sozinho ou de perder a memória”.

“Família É Tudo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa nas madrugadas.