Em documentário, Andrea Bocelli comenta acidente que o deixou cego - O Liberal

No documentário Andrea Bocelli: Because I Believe, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o tenor italiano contou sobre o episódio de sua infância que o deixou cego. Essa foi a primeira vez que Bocelli revelou detalhes sobre o que de fato ocorreu no dia em que ele perdeu a visão.

O dono de hits como Vivo Por Ella e Con Te Partiro nasceu com glaucoma, uma doença que causa uma pressão ocular que pode levar à cegueira. O astro passou por várias cirurgias desde os três anos de idade, e, quando completou sete anos, com muita dificuldade visual, foi mandado para um internato voltado para crianças com deficiências semelhantes a dele, já que outras instituições não o aceitavam como aluno.

Bocelli cresceu no internato e, aos 12 anos, estava jogando futebol com os amigos na posição de goleiro. Em determinado momento, o tenor levou uma bolada no rosto e o impacto o deixou cego.

“Um dia, jogando, eu era o goleiro. Não sei por que, já que nunca havia sido goleiro antes. E nunca mais seria goleiro outra vez. Uma bola me atingiu bem no rosto. Daquele golpe, uma hemorragia começou e o resto é história”, diz Bocelli no filme.

O documentário foi dirigido por Cosima Spender e acompanha parte do show do artista nas Termas de Caracalla, na Itália.