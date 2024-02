Em clima de despedida de “Fuzuê”, Fernanda Rodrigues faz balanço do retorno às novelas

A trama de “Fuzuê”, que termina no próximo dia 1º, ocupou pouco mais de um ano da vida de Fernanda Rodrigues. Ainda assim, mesmo com as gravações já finalizadas, a intérprete da espevitada Alícia carregará o enredo de Gustavo Reiz para além de sua exibição original. A atriz absorveu alguns ensinamentos da fictícia influenciadora digital para seu dia a dia. “Sempre foi um tema bem vivo na minha vida pessoal, né? As redes sociais fazem parte do nosso trabalho hoje em dia. Mas Alícia tinha um desprendimento diante do celular e uma forma muito livre de lidar com o tema. Aprendi muito sobre isso e estou tentando levar para as minhas redes essa leveza. Essa facilidade com que ela encara tudo isso”, aponta a atriz de 44 anos.

Na trama das sete, Alícia é a garota-propaganda da loja Fuzuê. É expansiva, viciada em redes sociais e vive de aparências. Sonha em gourmetizar a Fuzuê e abandonar a imagem de herdeira bagaceira. A personagem, inclusive, chegou a extrapolar os limites da ficção, participando dos bastidores do “Prêmio Multishow”. “Foi uma experiência muito nova e divertida. Me senti em uma peça de teatro durante três horas na personagem. Nunca vou esquecer porque foi uma oportunidade muito intensa”, ressalta.

Há pouco mais de cinco anos longe das novelas, Fernanda chegou a sentir o ritmo intenso de gravações logo no início do trabalho. Porém, rapidamente as mais de três décadas na tevê se impuseram diante das dificuldades. “Tinha esquecido como era esse ritmo de gravações. Nesses últimos anos, estive em trabalhos que exigiam menos do meu tempo. Então, demorei a me readaptar. Mas foi como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Foi um processo gostoso, mas cansativo. Novela demanda da gente todos os dias durante quase um ano. Deu tudo certo no fim. ‘Fuzuê’ é minha 20ª novela. Sou cria de novela, sei fazer esse trâmite de me dedicar a um folhetim”, explica.

Mesmo com a larga experiência no vídeo, Fernanda também experimentou alguns momentos novos no set de “Fuzuê”. Alícia trouxe a atriz para um universo cômico pouco explorado em sua carreira na televisão. “Acho importante me desafiar em um lugar diferente. Fazer propostas diferentes. A Alícia foi uma delícia porque ela fazia uma linha muito tênue com a caricatura. Acho que isso humanizou muito a personagem. Gostei demais e quero ter muitas outras oportunidades no humor”, torce.

Com o fim de “Fuzuê”, Fernanda está planejando um período de férias. Casada com o diretor Raoni Carneiro, ela planeja uma viagem em família ao lado do marido e dos filhos, Luisa e Bento. “Quero ficar em casa um pouco e curtir minha família. Descansar e viajar”, afirma.

As férias, no entanto, não devem ser longas. A atriz já está em planejamento para os próximos compromissos profissionais. Em breve, ela lança o filme “Meninas Não Choram”, que tem estreia prevista para maio. “Não sei ainda se será no cinema ou no streaming. Também quero dar continuidade ao projeto ‘Como Será o Futuro?’, que é um projeto em que entrevisto crianças. Muitas ideias e muitas vontades. Volto com tudo”, vibra.