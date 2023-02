Elvis Presley vira agente secreto em série de animação da Netflix

Agent Elvis coloca o rei do rock como um superespião a serviço do governo americano

O agente secreto Elvis Presley tem habilidades como um James Bond ou John Wick - Foto: COURTESY OF NETFLIX

Depois do filme biográfico, Elvis Presley agora é transformado em um agente secreto em série animada. Ainda sem data certa de estreia definida, apenas que será em março, Agent Elvis teve seu primeiro trailer divulgado pela Netflix. Uma das curiosidades da animação é que o ator Matthew McConaughey é responsável por dar voz ao protagonista.

Com Priscilla Presley e John Eddie como cocriadores, Agent Elvis coloca o rei do rock como um superespião a serviço do governo americano. O agente secreto Elvis Presley tem habilidades como um James Bond ou John Wick, rápido em suas reações e disposto a tudo para cumprir suas missões.

Na sinopse original, Elvis Presley é secretamente introduzido em um programa de espionagem do governo para combater as forças das trevas que ameaçam o país. Mas ele não se distancia de seu lado cantor e continua interpretando as canções que o fizeram conhecido mundialmente. A diferença é que agora sua vida tem muito mais ação, que exige ser durão e cruel com os inimigos.