Cultura Elton John divulga trecho de parceria com Britney Spears

Elton John divulgou um trecho da música Hold Me Closer, uma parceria com Britney Spears, em seu TikTok neste sábado, 20. O lançamento da canção nas plataformas digitais está marcada para o próxima sexta-feira, 26 de agosto.

O nome da música é uma referência à letra de Tiny Dancer, hit do britânico nos anos 1970 escrito em coautoria com Bernie Taupin. A gravação foi feita de forma discreta na segunda quinzena do último mês de julho e tem causado reações de fãs na internet.