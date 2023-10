Elon Musk teria ameaçado estúdio para manter Amber Heard em ‘Aquaman’

Elon Musk teria feito uma intervenção para manter Amber Heard na sequência do filme Aquaman. De acordo com a Variety, o bilionário pediu para que um dos seus advogados escrevesse uma “carta ameaçadora” para a Warner Bros., argumentando que tomaria “medidas drásticas” caso o estúdio decidisse demitir a sua então namorada.

Após o lançamento do primeiro filme da franquia, em 2018, o diretor James Wun e o estúdio consideraram demitir Amber por sua suposta “falta de química” com o ator Jason Momoa – Amber interpreta Mera, o seu interesse amoroso.

A questão chegou a ser levada para o advogado da atriz, Karl Austen. Nesse mesmo período, Johnny Depp e Amber Heard se enfrentaram em julgamento no processo de difamação do ator contra a sua ex-mulher. E, por isso, um dos executivos da DC testemunhou durante o julgamento negando que a demissão da atriz teria alguma relação com o caso.

Por fim, Amber Heard foi mantida na sequência do filme, Aquaman 2: O Reino Perdido. Segundo a Variety, representantes de Elon Musk e de Amber Heard foram procurados para comentar o assunto, mas não responderam.