Elon Musk processa Grimes e inicia disputa para assumir paternidade dos 3 filhos

O bilionário Elon Musk foi quem deu o primeiro passo para iniciar a batalha judicial pela paternidade dos três filhos que tem com a ex-namorada Grimes, de acordo com documentos confidenciais obtidos pelo site americano Insider.

O empresário protocolou um pedido na Justiça americana para assumir a responsabilidade e reconhecer o parentesco das crianças. Nos Estados Unidos, esse processo é geralmente utilizado quando as crianças são nascidas de um casal que não formalizou o matrimônio legalmente.

O processo de Musk foi protocolado no dia 7 de setembro, no Texas, e Grimes recebeu a notificação no dia 13, diz o Insider.

A revelação acontece uma semana depois de ser divulgada a informação de que Grimes (cujo nome é Claire Boucher) protocolou um pedido reconhecendo o parentesco com as três crianças, bem como a guarda e a proibição de transferência dos menores para fora da Califórnia.

Segundo informou o tabloide americano Page Six à época, o processo de Grimes foi enviado à Justiça no dia 29 de setembro na Califórnia – ou seja, depois do pedido de Musk.

O ex-casal busca reconhecer a paternalidade de três crianças: X Æ A-Xii (cujo apelido do menino é X), Exa Dark Sideræl (também conhecida como Y) e Techno Mechanicus Musk (apelidado Tau).

Superexposição das crianças

Nos últimos anos, Grimes tem reclamado da superexposição de X ao mundo. Em entrevista à revista Vanity Fair no ano passado, a artista disse que prefere deixar as crianças de fora dos holofotes e das câmeras, motivo pelo qual Y e Tau não apareceram em redes sociais.

“O que quer que esteja acontecendo na família, eu sinto que as crianças precisam ficar de fora, e o X está por aí”, disse. “Eu acredito que E (Elon Musk) realmente enxerga o menino como um protegido, levando-o para todos os lugares e tal.”

Em setembro, Grimes foi à plataforma X (ex-Twitter) pedir que Musk a deixasse ver o filho. “Diga à Shivon para me desbloquear e diga a Elon (Musk) que me deixe ver meu filho, ou por favor responda ao meu advogado”, tuitou Grimes. A publicação foi apagada pouco depois.

Disputa nos tribunais

O caso levanta dúvidas se as duas partes devem chegar a um acordo sobre as crianças.

Segundo o processo protocolado por Musk há um mês, Grimes abandonou o Estado americano do Texas para fugir da jurisdição local. O bilionário afirma que a artista morou com ele e as crianças no Texas entre maio e julho deste ano.

Ainda, os autos dizem que Musk acredita que a disputa deve ser resolvida – mas, em caso contrário, pede que os tribunais estaduais resolvam a questão. O empresário defende que todo o processo ocorra em segredo de Justiça para proteger a identidade e saúde de todos os envolvidos.

Uma audiência foi marcada para a sexta-feira passada, 6, mas foi cancelada depois que as duas partes decidiram fechar um acordo, segundo uma fonte consultada pelo Insider.

Mais detalhes não foram revelados.