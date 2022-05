Elisabeth Olsen fala sobre o futuro de Wanda

A atriz Elizabeth Olsen, que interpreta Wanda no Universo Cinematográfico Marvel, falou um pouco sobre o futuro da sua personagem ao portal norte-americano CinemaBlend, na última semana. Ela contou que está apegada a Wanda depois de WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e não saberá o que fazer sem a personagem.

Com o destaque para a Feiticeira Escarlate no último filme, o ator Benedict Cumberbatch comentou sobre a importância de outros personagens para o desenvolvimento do próprio Dr. Estranho. Ao ver as histórias se misturando, Elizabeth também comentou que os personagens eram parecidos, por isso deveriam estar juntos em cena.

“É empolgante que possamos colocá-los no mesmo mundo porque eles se entendem. Ambos são independentes de certa forma”, disse recentemente ao The Washington Post.

Em novo pronunciamento, a atriz reforçou a ideia de contracenar com outros personagens da Marvel, embora ainda não tenha planos mais concretos.

“Eu realmente não sei o que vou fazer depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu quero saber o que os fãs querem e quais são as ideias. Se estamos trazendo os X-Men de volta, eu quero estar lá! Ainda não tenho planos reais. Estou muito animada para conversar com Kevin Feige sobre isso em algum momento”, disse em entrevista ao CinemaBlend.

A fala da atriz gera ainda mais expectativas sobre o aparecimento dos X-Men no MCU. O Professor Charles Xavier, líder dos X-Men, já apareceu em Dr. Estranho e agora os fãs esperam que Wanda se una aos mutantes.