A atriz Elisabeth Moss, conhecida pela atuação na série The Handmaids Tale, anunciou, nesta terça-feira, 30, que está grávida do primeiro filho. A novidade foi contada pela artista durante uma participação no programa Jimmy Kimmel Live, apresentado por Jimmy Kimmel, em que exibiu a barriga.

“Eu sinto que deveria perguntar: você está grávida ou é apenas uma atriz metódica incrivelmente comprometida?”, brincou o apresentador logo após a entrada da atriz. “Um pouco dos dois”, brincou Elisabeth, que foi parabenizada por Jimmy em seguida.

Perguntada sobre como se sentia, ela detalhou: “Eu tive muita sorte. Está tudo indo muito bem”. A atriz ainda pediu dicas ao apresentador, que é pai de quatro filhos. “Compre tudo, compre todas as coisas. Você ganhará muitas coisas, todo mundo que te conhece vai te enviar alguma coisa”, disse ele.

A artista ainda revelou que o elenco de The Handmaids Tale começará a filmar a última temporada da série durante o verão do Hemisfério Norte. Ela detalhou que a última parte da produção deve ir ao ar apenas em 2025.

A quinta temporada estreou em setembro de 2022. Jimmy, então, brincou sobre a demora: “Você começou a culpar a criança pela demora?”. “Eu mal posso esperar para começar a fazer isso”, respondeu ela.