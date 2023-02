Eliezer rebate ataques sobre não colocar sobrenome na filha: ‘Circo dos horrores’

O influenciador Eliezer usou os stories do Instagram na quarta-feira, 8, para rebater os ataques que recebeu após decidir não colocar seu sobrenome na filha. Na última terça, 7, o ex-BBB revelou que ele e a namorada Viih Tube decidiram manter o nome da futura bebê como Lua Di Felice, que significa “lua de felicidade” e envolveria apenas o sobrenome da influenciadora.

Eliezer disse que internautas o acusaram de negar a paternidade. “Responsabilidade legal está atrelada à declaração de maternidade e paternidade na certidão de nascimento, não ao sobrenome”, esclareceu ele, que revelou também não possuir o sobrenome da mãe.

O influenciador argumentou ter sido claro com a justificativa da decisão e comentou que Viih passou mal após ter lido os ataques. “Fizeram um circo dos horrores de um momento tão importante para nós e para a nossa filha”, desabafou.

Ele afirmou que se sente “cansado e desgastado” com a exposição e os comentários das redes sociais. “Desde o começo da nossa relação, é isso. Tudo é falado do jeito que querem”, disse.

Por fim, Eliezer contou que pretende abrir um processo contra as pessoas que escreveram comentários maldosos sobre ele e a namorada. “Printei muitos comentários sobre mim e vou entrar, sim, com um processo contra cada um. Não vou conseguir fazer com todos que me xingaram e falaram coisas bizarras, mas processarei o máximo que eu conseguir”, escreveu.