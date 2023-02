Cultura Eliezer explica motivo de sua filha com Viih Tube não ter seu sobrenome

Eliezer explicou nesta terça-feira, 7, o motivo de não colocar seu sobrenome em sua filha com Viih Tube. O casal se prepara para a chegada de Lua.

“Gente, vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim”, escreveu o também ex-BBB em um story no Instagram, cujo nome completo é Eliezer do Carmo Neto.

“O nome dela será Lua Di Felice, que significa Lua de Felicidade. O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e, no final, o ‘de felicidade ou di felice’ viraria coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e último nome. E é isso. Pra mim, o nome é lindo e forte do jeito que está”, pontuou.

Eliezer destacou que a youtuber insistiu para inserir o sobrenome, porém, justificou que haveria um “corte” caso o Carmo Neto fosse colocado.

A verdadeira identidade de Viih Tube é Vitória de Felice Moraes.