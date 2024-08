Eliane Giardini se empolga com as nuances da milionária Berta de ‘Mania de Você’, próxima trama das nove

No início da década de 1980, já premiada nos palcos e envolvida com cinema, Eliane resolveu dar uma chance às novelas, onde estreou em “Ninho da Serpente”, - Foto: Divulgação

Eliane Giardini é fã do texto de João Emanuel Carneiro, com quem trabalhou em “Cobras e Lagartos” e “Avenida Brasil”, no final de 2021. A atriz já até tinha aceitado o chamado do autor para integrar o elenco de “Todas as Flores” e aguardava o início da preparação. Uma estratégia da Globo, entretanto, retirou a produção da fila do horário das nove e redirecionou produção para ser uma novela mais enxuta do Globoplay. Na adaptação da trama para o novo formato, a personagem de Eliane acabou de fora, mas a promessa de voltar ao universo de Carneiro permaneceu.

A partir de setembro, a promessa se cumpre com a volta ao ar da atriz na pele da grã-fina Berta de “Mania de Você”, próxima trama das 21h. “Esses desencontros acontecem. Estou feliz que no fim tudo deu certo. Gosto dos tipos que ele cria. As personagens do João nunca são apenas boas ou más, são multifacetadas, caminham fora da curva. Do ponto de vista do intérprete, essa dinâmica é muito prazerosa de trabalhar”, valoriza.

Rica e poderosa, mas extremamente solitária, a grande paixão da vida de Berta é seu neto, Tomás, de Paulo Mendes. Para manter o vínculo familiar, ela acaba por virar refém dos caprichos de sua nora, a oportunista Íris, papel de Mariana Ximenes. “A vida da Berta sempre foi muito estável, mas algumas tragédias acontecem e ela precisa se adaptar a uma nova situação. É quando ela passa a nutrir uma dependência afetiva muito grande em relação a Ísis, fruto do medo da nora ir embora e levar o neto junto. Sem querer, ela vai perdendo um pouco as rédeas da própria vida”, resume. Envolvida com os ensaios e preparação para a nova novela desde o final de maio, Eliane se adaptou rapidamente ao corte curto e moderno escolhido para a caracterização de Berta. “A personagem exige um visual mais sofisticado e que passe a ideia de segurança e poder. Eu amei”, avalia.

A trama de “Mania de Você” é parcialmente ambientada em Angra dos Reis, balneário fluminense conhecido por suas belas ilhas e mansões exuberantes. Apesar do clima de férias, Eliane passou boa parte dos últimos meses na região em um esquema intenso de trabalho ao lado de colegas do elenco como Chay Suede e Rodrigo Lombardi, sob a direção de Carlos Araújo.

Para a atriz, as viagens sempre agregam algo mais às sequências pelo fato de deixar os atores ainda mais concentrados em seus papéis. “Por ficarmos todos juntos em um hotel, longe das nossas famílias, fora das nossas zonas de conforto, distante de todos os nossos maiores problemas, a gente cria um outro patamar de relação. É uma convivência intensa e todo mundo se conhece muito mais do que se conheceria se não houvesse esse momento de viagem. Nesses dias em Angra, criamos outros vínculos, nos aprofundamos nas relações. Isso é ótimo”, detalha.

Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, Eliane passou os primeiros anos de sua carreira dedicada ao teatro. No início da década de 1980, já premiada nos palcos e envolvida com cinema, resolveu dar uma chance às novelas, onde estreou em “Ninho da Serpente”, trama produzida pela Band em 1982. No início dos anos 1990, se transferiu para a Globo e, a partir de trabalhos como “Desejo”, “Felicidade” e, sobretudo, “Renascer”, acabou conquistando sucesso popular. “Estreei tarde, mas tive uma sorte muito grande. Minha carreira tem personagens fortes e destemidas, acho que minha personalidade acabou me levando por esse caminho”, destaca a atriz de 71 anos. Disputada por autores e diretores e sempre com um projeto em desenvolvimento, ela esteve recentemente em “Terra e Paixão” e ainda foi um dos destaques da segunda temporada de “Encantado’s”. “Trabalhei bastante ano passado, consegui descansar nos primeiros meses de 2024 e agora vamos firmes e fortes trabalhando até o final do ano. Essa é a vida que eu amo”, assume.

“Mania de Você” – Globo – estreia prevista para setembro.