Eliana deve substituir Ivete Sangalo no ‘The Masked Singer’

A estreia de Eliana na Globo está muito próxima. De acordo com o site Notícias da TV, ela será a nova apresentadora do The Masked Singer, substituindo Ivete Sangalo, que decidiu deixar a atração.

Entretanto, a primeira aparição da loira na emissora deve acontecer já no próximo domingo, 30, em uma entrevista exclusiva para o Fantástico. No papo com a jornalista Renata Capucci, Eliana lembrará da época que apresentava programa infantis e sua transição para programas familiares, além de revelar quais os próximos passos para seu futuro na Globo.

Uma semana após a entrevista, Eliana voltará a aparecer na Globo como jurada da grande final da Dança dos Famosos, como já havia adiantado a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Lá ela também deve ganhar uma grande homenagem de Luciano Huck, que já foi seu namorado no passado.

Ainda segundo o Notícias da TV, Eliana também deverá fazer parte do elenco do Saia Justa, do GNT. Até o momento, o programa, que geralmente tem quatro apresentadoras, anunciou apenas a veterana, Bela Gil e as notavas, Tati Machado e Rita Batista.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da TV Globo para confirmar as informações, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.