Eliana defende decisão de ter feito botox, lipoaspiração e colocado silicone

Durante sua participação no programa Angélica: 50 & Tanto, a apresentadora Eliana declarou que já fez procedimentos estéticos como implantes de silicone, lipoaspiração e aplicações de botox. “Faço mesmo, gosto. Está tudo bem”, admitiu a loira aos 51 anos.

“Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema?”, continuou.

O episódio do programa comandado por Angélica e disponível no catálogo do Globoplay também contou com a participação de Xuxa, que aos 60 anos tem falado constantemente sobre os comentários etaristas que recebe. “Para mim, ninguém precisa dizer. ‘Você está velha’, eu sei a idade que eu tenho, eu sei o quanto eu estou velha, eu sei me olhar no espelho. Eu sei as rugas que eu tenho, eu sei os defeitos”, afirmou.

Durante uma participação recente no programa Roda Viva, Angélica também abordou o assunto, mas evitou dizer se fez algum procedimento ou não. “Isso faz parte de colocar a gente sempre em uma caixa e calar a gente nas situações, né, da mulher. Por que a gente não pode falar do cabelo branco e pintar o cabelo? (…) É dificílimo conviver com isso. Mas a gente tem que ser feliz, não importa o que o outro está falando”, afirmou.

“Eu tenho realmente essa cobrança minha. Quero estar sempre bem porque sou uma pessoa vaidosa. A gente cai em algumas armadilhas. Em algum momento também fiquei com vergonha de falar uma coisa que eu estava fazendo, como filtros de rede social”, continuou Angélica.

Em agosto deste ano, Xuxa, Angélica e Eliana se apresentaram juntas pela primeira vez, no palco do Criança Esperança, especial exibido pela Globo. Na ocasião, elas fizeram um medley com algumas de suas músicas de maior sucesso, como “Vou de Táxi”, “Dedinhos” e “Ilariê”. Nos últimos anos, as apresentadoras, que foram líderes de audiência na TV entre os anos 1990 e 2000, têm negado veementemente que há qualquer rivalidade entre elas.