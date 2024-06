Eliana anuncia contratação pela Globo: ‘O futuro já começou’

Apresentadora teve sua despedida do SBT e do Programa da Eliana no último domingo, 23

A apresentadora Eliana, que passou os últimos 15 anos no SBT, oficializou sua contratação pela Rede Globo nesta quinta, 27. Em um vídeo publicado no Instagram, ela simulou uma cena em que pegava seu crachá na nova empresa e saía de casa para ir trabalhar.

“Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem, em referência a Um Novo Tempo, tema de fim de ano da emissora carioca. Em nota, a Globo detalhou que a primeira apresentação da recém-contratada será durante o Fantástico no próximo domingo, 30.

Durante o programa dominical, Eliana falará sobre seus novos projetos na empresa, além de vida pessoal e a atual fase profissional. “Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo”, disse ela no comunicado da emissora.

A apresentadora teve sua despedida do SBT e do Programa da Eliana no último domingo, 23. Com a saída de Eliana, Celso Portiolli terá o desafio de comandar o Domingo Legal por sete horas.