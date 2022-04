Cultura Eli, Gustavo e Paulo André estão no 16º paredão do ‘BBB 22’

Eliezer, Gustavo e Paulo André estão no 16º paredão do Big Brother Brasil 22. O resultado será definido nesta terça-feira, 19. Após a eliminação de Jessilane, neste domingo 17, a Prova do Líder foi vencida por Pedro Scooby. O surfista indicou Eliezer à berlinda.

Em seguida, foi a vez do votos no confessionário. Todos os brothers votaram em Gustavo – com exceção dele próprio, que votou em Paulo André. Como tinha direito a um contragolpe, ele repetiu a indicação e definiu a formação do paredão.

A noite de domingo foi agitada no BBB 22. Após a eliminação de Jessilane, os brothers tiveram que disputar uma nova liderança e, logo em seguida, formar um novo paredão. Pedro Scooby se saiu melhor na prova do líder patrocinada por uma empresa de seguros. A dinâmica funcionou como um jogo de tabuleiro, onde eles precisavam sortear fichas que diziam o número de casas que cada um poderia andar.

Desde a formação do 15º paredão, para preservar a amizade e aliança entre eles, os meninos resolveram estabelecer um critério para votarem entre si: a indicação de quem não vai há mais tempo para a berlinda.

O líder indicou Eliezer, com quem não tem afinidade no jogo. Para a votação no confessionário, os demais participantes seguiram o critério estabelecido e indicaram Gustavo, que, sob a mesma lógica, puxou Paulo André – a fim de preservar Douglas Silva e Arthur Aguiar que haviam voltado do último paredão.

Contudo, Arthur ainda se mostrou chateado com o critério, já que acabou sendo indicado para a última berlinda. Ele não concordou com o fato dos brothers não terem contado seu paredão falso e disse que a decisão era confortável para alguns deles.

“Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse. Me fala o que era para ter feito então”, retrucou PA.

O ator, então, respondeu: “Um único critério que favorece os quatro? Que loucura. Era para ter feito isso. Não é quem foi no paredão? Paredão falso é um paredão. Todas as vezes que o Tadeu falou, ele contou como um paredão.”

“Ele sempre falou essa palavra (falso). Eu não sou um seguidor de BBB, irmão. A gente pode ter entendimentos diferentes e acho que o mais maneiro é um respeitar o outro. Cada um tem uma opinião. Como eu respeitei várias suas”, disse Scooby.

“Mas e daí, cara? Não deixa de ser um paredão”, respondeu Arthur. O surfista levantou e fez uma comparação para se explicar: “esse chinelo é da marca X, mas é um chinelo falso. Ele é um chinelo da marca X? Não, continua sendo um chinelo falso.”

“Ridícula a tua comparação. Eu não vou nem discutir com você, nem vale a pena. Você nem viveu o que eu vivi. Nem vale a pena. Só achei muito confortável um critério que favorecia os quatro”, insistiu Arthur.

“Quer brigar? Tu quer discutir?”, questionou Scooby, já exaltado, e completou: “todas as vezes que a parada não é do seu jeito, não funciona.”

Gustavo também entrou na discussão e rebateu: “Ah, Arthur, Não queira se fazer de excluído. Tá querendo pagar de excluído”.

Em outro momento, conversando com DG, o brother reforçou sua discordância com o ator. “O Arthur viaja demais. Ele tem um complexo absurdo, cara. ‘Vocês combinaram de votar em mim’… Pô, a gente fez um critério em que todo mundo iria passar pelo paredão. Ele quer sempre se colocar no lugar de excluído, vítima, de perseguição”.

O resultado do 16º paredão sairá nesta terça. Sem mulheres no Top 6, pela primeira vez desde 2015, o reality show será vencido por um homem.