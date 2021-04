Elenco de ‘Friends’ já está reunido para retomar gravações do episódio especial

A gravação do tão aguardado reencontro de Friends foi retomada, após adiamento por causa da pandemia de coronavírus. Os atores que deram vida à Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler por 20 temporadas já estão reunidos em Los Angeles para filmar o especial da HBO Max, conforme contou David Schwimmer em entrevista ao The Graham Norton Show, popular programa da TV britânica.

David contou que estava indo direto do estúdio britânico para o aeroporto e o elenco de Friends se reuniria pela primeira vez em anos. “Finalmente achamos uma maneira de filmar de forma segura. Uma parte será gravada fora do estúdio por causa dos protocolos de segurança”, afirmou à Norton.

Schwimmer, hoje com 54 anos, Jenniffer Aniston, 52, Courteney Cox, 56, Lisa Kudrow, 57, Matt LeBlanc, 53, e Matthew Perry, 51, serão eles mesmos. Não será um episódio fictício, mas sim um programa de estilo “retrospectiva”, com entrevistas com o elenco.

“Serei David. Não teremos um script, e não viveremos os personagens. Seremos nós mesmos, pessoas reais. Não posso dizer muito, mas haverá um segmento em que vamos ler alguma coisa”, revelou ator que interpretou Ross.

A produtora não confirmou oficialmente como será o especial ou quando vai ao ar. O nome do apresentador também ainda é segredo, e David contou apenas que não será nem Ellen DeGeneres e nem Billy Crystal.

Até 2020, Friends foi transmitido na Netflix, mas a Warner desembolsou mais de US$ 400 milhões para recuperar a atração e integrá-la como um dos diamantes da HBO Max, onde pode ser vista desde maio.

A sitcom estreou em 22 de setembro de 1994 e terminou em 2004, com dez temporadas de sucesso após 236 episódios no ar. Ainda hoje, é um fenômeno para inúmeros fãs ao redor do mundo que ainda estão dispostos a assistir inúmeras vezes, em reprises na TV ou em plataformas digitais, às histórias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross em Nova York.