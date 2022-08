Elenco de ‘Castelo Rá Tim Bum’ volta aos estúdios da Cultura para ação comercial

Os atores que participaram do clássico programa infantil Castelo Rá Tim Bum foram vistos nas dependências da TV Cultura trajados com o figurino de seus personagens. Cassio Scapin, Cynthia Rachel e Luciano Amaral marcaram presença na emissora na última semana para encarnarem mais uma vez, Nino, Biba e Pedro. Porém, o que poderia ser uma esperança de um possível retorno do programa à grade da TV Cultura já foi esclarecido: os atores estavam reunidos para uma ação comercial.

Segundo informações do site IG o trabalho não é uma produção da emissora paulista, mas de uma campanha publicitária. A TV Cultura disponibilizou os espaços e o figurino usado pelos atores para manter o máximo de fidelidade à obra.

Mesmo fazendo sucesso depois de cancelado há 25 anos, a TV Cultura não tem planos para novos projetos em torno de Castelo Rá Tim Bum. A emissora trabalha no momento, na produção da série Independências, dirigida por Luiz Fernando Carvalho e que falará sobre o bicentenário da independência do Brasil, que será comemorado no próximo 7 de setembro.

A atriz Cynthia Rachel publicou em seu Instagram um vídeo com Luciano Amaral. Eles estavam caracterizados e Biba e Pedro e encenavam um encontro de um casal tímido e apaixonado. A cena arrancou comentários saudosos dos mais entusiasmados fãs do programa. “E o fandom pira hahah”, disse uma internauta. “Fiquei esperando o Zequinha aparecer para empatar hahaha”, disse outra fã. “O primeiro casal que a gente shippava, a gente nunca esquece”, finalizou outro admirador.