Elenco afiado e roteiro focado nos dilemas dos profissionais de saúde valorizam a despedida de ‘Sob Pressão’

Muito além de médicos, pacientes e diagnósticos, “Sob Pressão” é um microcosmo bem representativo do Brasil contemporâneo. A base de toda a história é o livro “Sob Pressão: A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro”, do cirurgião torácico Marcio Maranhão, em depoimento à jornalista Karla Monteiro.

A partir da obra, Andrucha Waddington dirigiu um longa, lançado em 2016. E, um ano depois, veio a adaptação televisiva. Apostando em um roteiro denso, que mescla de forma funcional dramas do universo da medicina, personagens complexos e a realidade da saúde pública, a série ganhou fãs e muitos prêmios.

Com previsão inicial de três temporadas, a riqueza e possibilidade dos temas acabou dando uma sobrevida à produção, cuja quinta e última temporada chega agora à tevê aberta. “A série foi se desenvolvendo de forma muito orgânica e logo conquistou uma conexão única com o público. As histórias são infinitas, pois temos arcos longos, com as tramas dos protagonistas, e arcos verticais por episódio. Daria para fazer umas 20 temporadas tranquilamente”, defende Andrucha.

Com texto final de Lucas Paraizo, o mote de “Sob Pressão” foi expandido ao longo dos anos. A série nunca se distanciou do básico: o viés médico. Entretanto, sem se limitar a diagnósticos e tratamentos, o enredo enveredou por questões políticas e sociais, apontando com muita propriedade a complexidade da corrupção no sistema de saúde. “O êxito da série é resultado de muito esforço, de uma equipe que tenta fazer com que essa trama dialogue com o público, trazendo a realidade para dentro da ficção. Tudo é feito a partir de muito estudo e pesquisa”, explica Paraizo.

Na quinta temporada, o caos se estabelece na equipe do Hospital Edith de Magalhães, que passa a manifestar as sequelas de uma rotina de trabalho exaustiva e as marcas do seu sofrimento, tantas vezes velado. O autor quis tirar dos médicos e enfermeiros a função de apenas cuidar ao abordar a saúde física e mental desses profissionais, que vão surgir, em diferentes momentos, no lugar de paciente.

“Os novos episódios abrem espaço para falarmos que os médicos estão doentes, diante do cenário da saúde pública do Brasil. A gente optou por mostrar esses sintomas de maneiras diferentes em cada personagem”, ressalta o roteirista.

Os dilemas dos protagonistas, o casal de médicos Evandro e Carolina, de Julio Andrade e Marjorie Estiano, dominam a cena. A harmonia da dupla se abala quando o médico descobre que seu pai, Helano, participação especial de Marco Nanini, está a sua procura. Depois de duas décadas sem saber do paradeiro paterno, esse reencontro traz à tona antigos traumas. O médico se recusa a falar sobre o assunto, mas Carolina o convence a reencontrar o pai.

“Essa temporada é uma das mais bonitas e sensíveis. O texto está cheio de fortes emoções e achei um acerto a história também focar nas dores dos profissionais. A pandemia mexeu muito com a cabeça das equipes médicas”, avalia Andrade.

As coisas ficam ainda mais complicadas quando, durante uma cirurgia, Carolina se sente mal e inicia uma investigação para saber a causa do mal-estar. Após exames, ela é diagnosticada com um nódulo na mama. Sabendo que Evandro está cheio de problemas, a médica tenta não levar mais uma preocupação ao marido. E decide procurar Daniel, de Emílio Dantas, um antigo colega de faculdade, para ajudá-la no tratamento. Os dois tiveram uma relação no passado e a aproximação entre eles pode impactar ainda mais em seu casamento.

“A ameaça do câncer restabelece a importância do tempo em muitos sentidos, em especial do tempo presente. As escolhas na vida passam a ter critérios diferentes para a personagem”, explica Marjorie que, em 2019, foi indicada ao Emmy Internacional na categoria Melhor Atriz por seu desempenho na série.

Gravada ao longo do segundo semestre de 2021, quando o setor audiovisual começou a ter um pouco mais de liberdade de trabalho após as limitações da pandemia, a quinta temporada da produção chegou em junho de 2022 no Globoplay. Tanto Paraizo quanto Andrucha tinham planos maiores para “Sob Pressão”. Porém, a vontade de Julio Andrade em se envolver com outros projetos e personagens acabou sendo crucial para a Globo decidir pelo fim da série médica.

Apesar das diferenças em torno da continuidade, o clima nos bastidores foi marcado por doses de saudosismo e celebração. Além do elenco regular, que conta com nomes como Drica Moraes, Bruno Garcia, Pablo Sanábio, David Junior e Josie Antello, o último ano ganhou participações luxuosas do porte de Lázaro Ramos, Fabio Assunção, Irene Ravache e Tony Ramos.