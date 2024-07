‘Ele está bem’, garante Íris Abravanel sobre o estado de saúde de Silvio Santos

A mulher de Silvio Santos, Íris Abravanel, explicou durante o evento de apresentação de sua nova telenovela, A Caverna Encantada, sobre o estado de saúde do apresentador após uma internação por H1N1, na quarta-feira, 17. Silvio deixou o hospital no sábado, 20.

De acordo com fontes ouvidas pelo Estadão, a internação por H1N1 ocorreu para que ele pudesse receber medicamentos intravenosos, além de ser mantido em estado de observação.

Íris explicou sobre a volta de Silvio para casa: “Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum no hospital. Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus ele está bem”, disse a autora ao Splash.

Sobre a ausência do apresentador enquanto internado, ela ainda completou que sua expectativa é poder passar por muitos momentos com ele: “Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso na vida sem Silvio Santos. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda”.

Em contato com a reportagem, o SBT confirmou ao Estadão a informação de que o apresentador teria sido liberado, no sábado, dia 20. “Está em sua residência”, afirmou a emissora.

A autora de A Caverna Encantada também agradeceu aos jornalistas presentes no evento de apresentação do folhetim: “Obrigada a todos que torceram, se preocuparam com a gente. Muito obrigada. Eu estou muito grata a vocês. Obrigada pelo carinho que vocês têm pelo meu marido, que ele merece”, completou ela para o portal.

A Caverna Encantada

A telenovela infantojuvenil do SBT tem estreia prevista para a segunda-feira, 29, às 20h45. Durante o vídeo da coletiva, Íris, autora do folhetim, explicou que se inspirou em obras como A Noviça, A Princesinha e O Jardim Secreto para elaborar a trama, que gira em torno do colégio Rosa dos Ventos. A obra será disponível para ser assistida no SBT e na Disney+.