‘Elas por Elas’ se despede com ousadia, inovação e humor de qualidade, mas sem audiência

Último capítulo será exibido no próximo dia 12 e novela deve terminar com um resultado entre 15 e 16 pontos

O último capítulo de ‘Elas por Elas’ será exibido no próximo dia 12 - Foto: Divulgação

“Elas por Elas” sofreu com um paradoxo: foi uma novela bem construída e com elenco interessante, mas que não conquistou a audiência esperada, nem para o horário, nem para fazer justiça ao que se viu no ar. A partir do capítulo 100, exibido em janeiro, os autores até mudaram a estratégia: resolveram questões que seriam solucionadas no final e deram uma injeção de ação na história, explorando também o romance com mais espaço. Até houve sinais de melhora na recepção do público. Mas nada que faça a média geral se destacar às vésperas da despedida – o último capítulo será exibido no próximo dia 12. “Elas por Elas” deve terminar com um resultado entre 15 e 16 pontos, bem abaixo dos 20 conquistados pela antecessora “Amor Perfeito”.

“Elas por Elas” foi mais um remake dessa onda de adaptações que vem chamando atenção na Globo. Recentemente teve “Pantanal”, “Renascer” está no ar e a emissora trabalha em uma nova versão para “Vale Tudo”, prevista para estrear em 2025. Revisitar o passado e aproveitar sucessos de outras décadas não é uma ideia ruim, mas precisa de um bom esforço para promover as adaptações necessárias. Afinal, muita coisa mudou na sociedade das décadas de 1980 e 1990 para cá.

No atual folhetim das 18h, isso pode ter pesado. A trama começa a partir do reencontro de amigas de um cursinho de inglês que há 25 anos não se reuniam. Em 1982, dava para entender essa dinâmica. Em 2023, soou um tanto estranho. Em um mundo tão influenciado pelas redes sociais, é difícil ficar mais de duas décadas sem notícias de alguém, ainda mais de um grupo. A não ser que todos, sem exceção, tenham levado uma vida completamente longe do Orkut, MySpace, Facebook, Instagram, LinkedIn e outras plataformas tão presentes nessa era digital que se vive.

Outro ponto que causou estranhamento foi a escalação do texto para o horário das 18h. A própria novela original foi ao ar às 19h, que seria mesmo a faixa mais indicada para o constante clima de comédia presente nas sequências. Mas isso não significa que tenha faltado características normalmente comuns nos folhetins das 18h. Teve troca de bebês, muitas mentiras, amiga furando o olho da outra, casais impedidos de se relacionarem – inclusive porque achavam serem irmãos – e até investigação de assassinato. E tudo desde o começo.

Assim como no original, são sete protagonistas. Obviamente que alguns conflitos e embates chamaram mais atenção, evidenciando o carisma e talento de certos nomes. Thalita Carauta e Isabel Teixeira estão entre os principais destaques da novela. Na pele da veterinária Adriana e da vilã Helena, respectivamente, estrelaram muitas das melhores sequências e tiveram grandes chances de mostrar atuações completamente distintas das costumeiramente vistas na tevê.

No começo, dava para pensar que Isabel poderia estar exagerando no tom de sua personagem. Porém, o desenrolar da trama revelou uma mulher que beira a insanidade em diversas situações, totalmente em sintonia com a condução dada por sua intérprete.

Deborah Secco é outra que roubou quase todas as cenas. Pudera, sempre esteve rodeada de um elenco digno de folhetim das 21h. Ganhou de par romântico Lázaro Ramos, que cumpriu com maestria o papel de fazer humor na pele do atrapalhado detetive Mário Fofoca, e teve como algoz o ex-sócio Roberto, papel de Cassio Gabus Mendes.

Além disso, as filhas de Lara, sua personagem, equilibram bem dois lados distintos dela: Yeda, da estreante Castorine, é um poço de otimismo e sensatez, enquanto a aprendiz de vilã Cris, uma excelente atuação de Valentina Herszage, surfa o tempo na maldade e na ilegalidade para conquistar o que almeja, mesmo sendo filha de dois advogados.

A dupla Carol e Natália, papéis de Karine Teles e Mariana Santos, foram prejudicadas por barrigas no meio da história. Enquanto as demais amigas tinham conflitos densos e atuais para resolverem, ambas se apegavam aos dramas do passado, sempre ligados à morte do dissimulado Bruno, vivido por Luan Argolo, o suposto grande amor da primeira e irmão gêmeo da segunda.

Desde o começo, muitos telespectadores manifestavam nas redes sociais o interesse em ver uma relação amorosa se desenvolver entre as duas. O que, na verdade, ficou reservado para o fim. Dá para dizer que houve um direcionamento para isso, apontado pelo ciúme de Natália a cada relação que a melhor amiga tentava engatar, ou pela disposição que a cientista sempre tinha em largar tudo para acolher a irmã de Pedro, vivido por Alexandre Borges.

“Elas por Elas” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.