Cultura ‘Ela estava muito feliz’, diz Celso Portiolli sobre último encontro com Luana Andrade

Celso Portiolli compareceu ao velório de Luana Andrade no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 8. A influenciadora de 29 anos, que era assistente de palco do Domingo Legal, no SBT, morreu na terça-feira, 7, após complicações de uma cirurgia de lipoaspiração.

O apresentador revelou ao Fofocalizando, programa da emissora de Silvio Santos, detalhes do último encontro com Luana.

“Foi domingo, no programa. Inclusive, foi quando ela fez a primeira ação de merchan dela. Estava super feliz. Enfim, foi o último momento. Mas você nunca imagina, né? Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso porque passa um filme na sua cabeça”, disse ele.

Portiolli contou que a equipe do Domingo Legal ficou em choque com a notícia da morte de Luana Andrade. “Para a gente é muito difícil. Foi uma perda que machucou bastante”, pontuou.

O apresentador também aproveitou para homenagear a colega de trabalho: “Luana era uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. 2023 era um ano muito especial para ela. Ela estava muito feliz”.

Relembre o caso

Luana Andrade, ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu aos 29 anos após complicações de uma lipoaspiração. A informação foi confirmada por amigos da influenciadora nas redes sociais e pela assessoria de imprensa da influenciadora.

A cirurgia ocorreu no Hospital São Luiz, na unidade Itaim, em São Paulo. Segundo comunicado do hospital enviado ao Estadão, a morte de Luana foi causada por uma embolia pulmonar maciça.