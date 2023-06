‘Ela é uma rainha, diz filho de Preta Gil no retorno da mãe aos palcos

O filho da cantora Preta Gil fez uma homenagem à mãe nesta segunda-feira, 19. Francisco Gil subiu aos palcos ao lado da artista no show Nós, A Gente, que reúne a família de Gilberto Gil e marca o retorno de Preta depois de ser diagnosticada com câncer no intestino.

Nas redes sociais, Francisco elogiou a potência da mãe durante o espetáculo. “E o que falar da minha mãe? Incendiou o palco, encheu todo mundo de emoção e eu nem sei como aguentei”, declarou. “O fato é que ela é uma rainha”, enfatizou.

No texto, Francisco ainda descreveu a sensação de estar no palco ao lado da família e elogiou o talento do avô. “Tem coisas que a gente não consegue explicar. Seu Gilberto é uma delas e é por ele que tudo isso tá acontecendo”, declarou.

“A manifestação absoluta de vitalidade e música. … Pra ele só faz sentido se for arriscado, como quem entra no palco disposto a tudo e vai atrás das notas mais altas sem medo”, destacou. Ao final, celebrou o momento especial. “Amo estar no palco com essa gente. A nossa gente. Já já tem mais e a sensação é que isso é pra sempre. Eterno.”

Retorno de Preta

A turnê em família tem emocionado fãs e admiradores. No Rio de Janeiro, Preta Gil foi ovacionada pelo público e recebeu aplausos da plateia. Em seu perfil oficial, a artista comentou a emoção de voltar aos palcos com a família e receber o carinho dos fãs. “Ainda processando o que aconteceu ontem, eu não consigo acreditar no que vivemos. Parece um sonho. Depois de tanto, tanto sofrimento, poder fazer esse show no colo da minha família e ser recebida com esse amor pelo público é surreal”, desabafou.

“Só sei agradecer a Deus por me permitir ter essa felicidade no meio de tantas adversidades!!! Obrigada, obrigada, obrigada a cada um que levantou, gritou, aplaudiu, cantou!!! Obrigada pai, obrigada família!!!”

Gilberto e família estão em turnê pelo Brasil e o mundo até novembro deste ano.