‘Ela deveria pedir desculpa pra mim’, diz Marcão do Povo sobre Ludmilla

Mais de dois anos após a polêmica com Ludmilla, o apresentador Marcão do Povo relembrou o caso em entrevista ao Superpop, de Luciana Gimenez, na RedeTV!. Na época, ele trabalhava em uma afiliada da Record TV e referiu-se à cantora como ‘pobre macaca’. Ele foi demitido da emissora e contratado pelo SBT.

“Pé de macaco, na minha região, é aquela pessoa que desdenha do próximo”, disse. No momento da fala, ele explica que a atriz fingiu ser outra pessoa para não ter de cumprimentar ou tirar fotos com os fãs. “Se a pessoa não quer ser quem ela é pra não dar autógrafo ou tirar foto, não sai de casa! Eu não desdenho meus fãs”, relatou.

Em certo momento, Luciana pergunta se o apresentador chegou a conversar com a cantora. “Não devo favor ou satisfação pra ela. Ela deveria pedir desculpa pra mim. Não cometi nada, nem injúria nem calúnia”, respondeu Marcão, acrescentando que foi vítima de armação e teriam editado o vídeo para prejudicá-lo.

Ao final da conversa, ele chora e reflete: “Foi o pior momento da minha vida. O mundo virou de cabeça pra baixo. Eu não fiz nada”.