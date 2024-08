Eduardo Moscovis reencontra Glória Menezes: ‘Animadíssima e contagiante’

Glória Menezes foi assistir a uma peça do ator Eduardo Moscovis, que publicou uma foto do encontro em seu Instagram ontem, 2. “Saudades de Louco Por Elas. Deborah Secco, Luísa Arraes, Laurinha Barreto e eu nos divertimos muito com Glória. Animadíssima, colorida, contagiante. Obrigado pela visita, Glória. Volte sempre”, escreveu, em referência à série em que trabalharam juntos em 2013.

O reencontro se deu nos bastidores da peça Duetos, a Comédia de Peter Quilter, no teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. Eduardo Moscovis protagoniza o espetáculo ao lado de Patrycia Travassos, que também aparece no registro feito pelo ator.

Ele ainda destacou algumas das vezes em que viu Glória Menezes nos palcos: “Lembro do impacto que tive quando assisti Jornada de Um Poema em que Glória surgia com a cabeça raspada e pés descalços, interpretando uma doente terminal. E, anos depois, toda cocota e serelepe em Ensina-me a Viver!”

Glória Menezes vai completar 90 anos de idade no próximo mês de outubro. Ela está afastada das novelas há quase uma década, sendo Totalmente Demais (2015) seu trabalho mais recente. Em 2021, ela sofreu com a morte do marido, o também ator Tarcísio Meira.