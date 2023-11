Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone são confirmados no Rock In Rio 2024; saiba como comprar

Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone se apresentarão no Rock in Rio 2024. O cantor britânico será uma das principais atrações do Palco Mundo, mas ainda não teve a data confirmada. Já Ne-Yo e Joss Stone, que vieram ao The Town, em São Paulo, em 2023, ainda não têm palco ou data confirmados.

O festival ocorre entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Além das novidades, a brasileira Ludmilla também está entre os artistas confirmados no evento.

As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada em um dos dias do festival, começam em 7 de dezembro, a partir das 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. Os ingressos custarão R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço.

Antes disso, entre os dias 30 de novembro, às 19h, e 6 de dezembro, às 19h, ocorre no mesmo canal a pré-venda do Rock in Rio Club, válida para aqueles que adquiriram anteriormente um dos programas de fidelidade do festival: Club Fã ou Club Rock Star.

Assim como em 2022 e no The Town, que tem os mesmos organizadores do Rock in Rio, os ingressos serão 100% digitais. Durante a compra, podem ser adquiridas quatro entradas por CPF.

A última passagem de Ed Sheeran pelo Brasil foi em 2019, quando se apresentou em São Paulo e em Porto Alegre. Antes disso, ele também esteve no País em 2017 e 2015. Já Ne-Yo e Joss Stone estiveram por aqui ainda em 2023, no The Town. Leia aqui e aqui como foram os shows.