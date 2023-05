Ed Sheeran lança ‘Subtract’, com seus ‘pensamentos mais profundos e sombrios

O cantor britânico Ed Sheeran acaba de lançar um novo disco. Subtract, que, segundo ele, será um dos álbuns mais importantes da sua carreira, vinha sendo gestado há uma década e chega às plataformas no dia seguinte à sua absolvição no processo de plágio de canção de Marvin Gaye e dois dias após a estreia da série documental Ed Sheeran: A Soma de Tudo, na Disney+.

Em um vídeo publicado no Instagram, Ed Sheeran disse: “eu fiz este álbum como uma forma de dar sentido às coisas que acontecem dentro da minha cabeça, e estou imensamente orgulhoso disso. Acordei esta manhã e me senti mais leve. Mais leve porque o álbum está no mundo, e mais leve porque as pessoas estão se conectando com ele em um nível tão profundo e significativo”.

Subtract é o 5º álbum de estúdio do cantor e compositor e o último de sua série de álbuns cujos títulos remetem à matemática. O lançamento é da Asylum Records e Atlantic Records e ele é composto por 14 músicas. São elas: Boat Lyrics, Salt Water Lyrics, Eyes Closed, Life Goes On, Dusty, End Of Youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No Strings e The Hills of Aberfeldy.

“A única coisa que quero deste álbum é que as pessoas sintam algo quando o ouçam. Isso nos faz sentir menos sozinhos quando percebemos que nossos sentimentos mais embaraçosos e sombrios são coisas pelas quais todos passam. Eu me sinto muito grato por poder trabalhar com @aarondessner neste projeto. Ele trouxe um lado meu que eu enterrei, por medo e falsa bravata, e me ajudou a criar algo que eu sei que será um dos mais importantes álbuns na minha discografia por muitas razões”, comentou Sheeran, de 32 anos.

Em março, Ed Sheeran fez um post sobre o disco, que reproduzia uma entrada de seu diário, de fevereiro. Nele, conta que tentou, ao longo da última década, esculpir o álbum acústico perfeito – escrevendo e gravando da forma que ele achava que o disco deveria ficar. No entanto, no início de 2022 uma série de eventos mudou sua vida, sua saúde mental e a maneira como via música e arte, segundo ele.

No espaço de um mês, sua mulher, que estava grávida, descobriu um tumor que só poderia ser tratado após o parto. Seu melhor amigo morreu repentinamente e ele se viu no tribunal “defendendo minha integridade e carreira como compositor”. “Eu estava em uma espiral de medo, depressão e ansiedade. Eu senti como se estivesse me afogando, com a cabeça abaixo da superfície, olhando para cima, mas sem conseguir respirar”, escreveu.

“Escrever músicas é minha terapia. Isso me ajuda a dar sentido aos meus sentimentos. Escrevi sem pensar em quais seriam as músicas, apenas escrevi o que quer que fosse. E em pouco mais de uma semana, substituí o trabalho de uma década pelos meus pensamentos mais profundos e sombrios.”

Documentário

Sobre o documentário Ed Sheeran: A Soma de Tudo, que acaba de estrear na Disney+, ele escreveu, também nas redes sociais, que a plataforma de streaming o procurou para fazer um documentário sobre a produção de Subtract, seu disco que está sendo lançado nesta sexta, 5.

“Inicialmente o documentário era apenas isso: um documentário sobre a formação de um álbum. Mas, como minha vida deu algumas voltas e reviravoltas, o assunto do álbum mudou, assim como o documentário. Tornou-se algo completamente diferente do que eu pensei que seria. Eu queria fornecer contexto ao álbum, já que ele toca em coisas muito pessoais, que todos nós experimentamos”, explicou. E completou dizendo que gostaria que a série fosse um “reflexo preciso de quem sou, mesmo que seja desconfortável assistir”.