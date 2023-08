É Tudo Verdad’: maior festival de documentários do Brasil abre inscrições

O É Tudo Verdade, maior festival de documentários do Brasil, anunciou a abertura das inscrições para a 29ª edição nesta segunda-feira, 21. Reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como um festival classificatório para o Oscar, o evento ocorre entre os dias 4 e 14 de abril do próximo ano.

As produções selecionadas serão exibidas, simultaneamente, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site oficial d o festival até as 23h59 do dia 8 de dezembro.

Os documentários inscritos devem, obrigatoriamente, ter sido finalizados a partir de janeiro de 2023. Para a exibição no É Tudo Verdade, as produções devem ter os formatos DCP, PRORES ou H264. Segundo a organização, casos particulares serão analisados.

O tempo de duração varia conforme as categorias: longas ou médias metragens devem ter a partir de 31 minutos, enquanto curtas não podem ultrapassar 30 minutos. Em categorias internacionais, apenas podem participar documentários produzidos fora do Brasil ou em coprodução com empresas estrangeiras.

Todas as condições para a inscrição e envio de produções estão disponíveis no regulamento oficial.

Documentário sobre aborto levou principal prêmio do festival em 2023

Em abril deste ano, Incompatível com a Vida, filme de Eliza Capai, foi o grande vencedor do É Tudo Verdade, ganhando na categoria de Melhor Documentário da Competição Brasileira: Longas ou Médias-Metragens, além do troféu É Tudo Verdade e o prêmio de R$ 20 mil.

Na produção, Eliza retratou a própria gravidez, que registrava com a câmera, mas acabou interrompida. Ela usa a produção para abordar outras mulheres que passaram por abortos e refletir sobre temas como vida, morte, luto e políticas públicas.

O prêmio internacional ficou com Confiança Total, representante de Alemanha, Holanda e China, dirigido por Jialing Zhang. Nas categorias nacional e internacional de curta-metragens, foram premiados os documentários Mãri-Hi – A Árvore do Sonho e Ptitsa, respectivamente.

Fundado em 1996 pelo crítico Amir Labaki, o É Tudo Verdade qualifica produções vencedoras de melhor curta ou longa nas categorias nacional e internacional para inscrição direta na disputa do Oscar.

Os ganhadores podem ser selecionados para concorrer a Melhor Documentário de Longa-metragem e de Documentário de Curta-metragem na mais famosa premiação da indústria cinematográfica.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais