É Tudo Novela: Ana Clara comanda seu quinto programa em 2021

A trajetória de Ana Clara na televisão ainda é bastante recente. A carioca de 24 anos surgiu para o grande público na 18ª edição do “Big Brother Brasil”, que foi ao ar em 2018. Ao lado do pai na disputa por R$ 1,5 milhão, Ana Clara não levou o prêmio máximo do programa. Porém, ao cair nas graças do público, a ruiva deu início a uma intensa trajetória na televisão. E o ano de 2021 representou bastante essa caminhada acelerada.

À frente do “É Tudo Novela!”, Ana Clara faz sua estreia no canal Viva – Foto: Divulgação

À frente do “É Tudo Novela!”, do Viva, Ana Clara comanda seu quinto programa somente este ano. “Sinto que todo o meu trabalho está sendo reconhecido. Foi um ano em que eu fiz cinco programas diferentes e me preparei muito para grandes oportunidades como essa. Passar por quadros na tevê de diferentes segmentos me deu um gás para novos projetos. Sinto que estou fechando o ano com chave de ouro, fiquei muito feliz com esse convite. Estou muito animada para 2022”, vibra.

O “reality” fictício é uma grande brincadeira produzida por meio de reedições de tramas consagradas na teledramaturgia, como “Chocolate com Pimenta”, “Paraíso Tropical”, “Fina Estampa”, “Avenida Brasil” e “A Dona do Pedaço”. No programa, vilões, mocinhas e casais da televisão estão reunidos em uma mansão e competem por um prêmio fictício de US$ 500 mil. “Esse programa é um pouco diferente de tudo que já fiz porque estou ‘conversando’ com cenas já gravadas. Então, isso é um desafio novo para mim”, aponta.

A produção reúne personagens consagrados das telenovelas, como Ana Francisca e Danilo, de “Chocolate com Pimenta”, Bebel e Olavo, de “Paraíso Tropical”, Tereza Cristina e Crô, de “Fina Estampa”, e Carminha, Nilo e Nina, de “Avenida Brasil”.

O vencedor da falsa disputa será eleito pelo público, a partir de uma votação aberta no Twitter do Viva, amanhã, véspera do episódio final, que vai ao ar dia 17, sexta-feira. “A experiência que estou ganhando com esse trabalho é muito motivadora. Eu amo o que eu faço. Estudo bastante sobre cada personagem e cenas que tenho de interagir, e realmente eu acabo aprendendo a falar com todos os públicos”, valoriza Ana Clara, que cultiva o hábito de ver novelas. “Eu gosto muito, mas não me considero noveleira. As que eu mais gostei até hoje foram ‘Avenida Brasil’ e ‘Espelho da Vida’, duas obras incríveis”, completa.

Ao longo de 2021, Ana Clara esteve no comando da “Rede BBB”, “Plantão BBB”, “Bate-papo No Limite” e “The Voice Kids no Parquinho”. Ela também atuou como repórter nos últimos anos do “Vídeo Show”. A passagem pelo vespertino, inclusive, foi importante para ganhar confiança diante das câmeras. “Eu já entendi que o frio na barriga virá sempre. Mas acho que me senti pronta (como apresentadora) no ‘Vídeo Show’, aprendi muito durante aquele momento”, ressalta.